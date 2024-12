On l'oublie souvent, mais Apple TV+ propose aussi d'excellents choix de séries. Parmi elles, Silo, qui a su séduire de nombreux spectateurs grâce à son cadre dystopique captivant. Bonne nouvelle pour les fans : Apple a une annonce qui devrait les ravir. Ils pourront profiter de cette série encore longtemps !

Apple TV a une belle annonce à faire

Bonne nouvelle donc pour les fans de Silo ! Apple TV+ vient d’annoncer que sa série dystopique à succès aura droit à deux saisons supplémentaires. La quatrième sera la dernière et conclura l’histoire captivante inspirée des romans de Hugh Howey.

Lancée en fanfare, Silo a rapidement séduit grâce à son univers fascinant et son intrigue pleine de mystères. La série raconte la vie des derniers survivants de l’humanité, enfermés dans un silo souterrain pour échapper à un monde extérieur toxique. Mais tout le monde ne sait pas pourquoi ce refuge a été construit. Et chercher à le découvrir peut être fatal.

Graham Yost, créateur de la série, s’est dit ravi de pouvoir raconter toute l’histoire. « Nous allons enfin lever le voile sur tous les secrets et offrir une conclusion digne des livres de Hugh Howey », a-t-il confié.

Rebecca Ferguson au cœur de l’intrigue

Rebecca Ferguson, qui incarne Juliette Nichols, est un pilier de Silo. À la fois star et productrice exécutive, elle s’est investie corps et âme dans le projet. Juliette, son personnage, est une ingénieure déterminée à élucider un meurtre. Son enquête l’entraîne dans une quête bien plus profonde, où la vérité se révèle aussi dangereuse que les mensonges.

L’actrice a partagé son enthousiasme : « Je suis fière de ce que nous avons accompli avec Silo. Pouvoir raconter toute l’histoire des romans est un privilège. Les spectateurs ont été incroyables, et j’ai hâte de plonger dans ces deux dernières saisons. »

Si vous suivez déjà Silo, vous savez que la saison 2 est en cours de diffusion sur Apple TV+. De nouveaux épisodes arrivent chaque vendredi, jusqu’au 17 janvier 2025. Les critiques sont unanimes : cette saison est encore plus intense et immersive. Rebecca Ferguson brille dans son rôle, et l’arrivée de Steve Zahn a également marqué les esprits.

Source : Apple TV