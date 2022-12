Coup de tonnerre, le prochain film Superman ne sera pas Man of Steel 2 et se fera sans Henry Cavill. On a déjà quelques infos sur la prochaine adaptation, voici ce que l’on sait.

Comme pour The Witcher Netflix, la nouvelle a eu l’effet d’un séisme. Henry Cavill ne sera plus Geralt ni Superman. Si un certain Man of Steel 2 était bien en discussion, la direction du DCU a depuis changé. James Gunn et Peter Safran ont finalement d’autres projets pour le héros venu de Krypton et on en sait un peu plus à ce sujet.

Un nouveau film Superman par James Gunn

Le nouveau DCU se fera finalement sans Henry Cavill. La rumeur avait mis le feu à Internet en début de semaine, c’est désormais acté. L’acteur très apprécié dans la sphère geek a annoncé la nouvelle lui-même sur son compte Instagram. James Gunn, nouvelle tête pensante de l’univers cinématographique DC, a dans la foulée confirmé ses dires de l’ancien. Pour autant, Superman reste une priorité absolue. Le héros à la cape rouge reviendra en effet dans un nouveau film, actuellement écrit par Gunn lui-même, mais ne le réalisera pas forcément.

Peter et moi-même avons une liste de projets DC toute prête, et on ne pourrait pas être plus enthousiaste. Nous serons en mesure de partager des informations excitantes sur nos premiers projets en début d’année prochaine. Parmi eux, il y a Superman. Dans un premier temps, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage de ne peut pas être joué par Henry Cavill. James Gunn

En d’autres termes, le prochain film Superman mettra en scène un Clark Kent plus jeune. En revanche il ne s’agira pas d’une histoire sur les origines du héros donc ne vous attendez pas à une adaptation dans la veine de Smallville. Le film Black Superman est par ailleurs toujours en développement. Il sera réalisé par J.J Abrams avec Ta-Nehisi Coates à l’écriture (Black Panther).