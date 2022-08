Face à l'immense succès critique et commercial du film de Matt Reeves, The Batman 2 est en chantier. Le réalisateur a même signé un gros contrat avec Warner Bros. pour exploiter l'univers du Chevalier Noir, entre autres.

Warner Bros. n'a pas envie de laisser filer si facilement Matt Reeves et va dépenser sans compter pour le garder. Un énorme contrat les lie désormais alors que le réalisateur a commencé à travailler sur The Batman 2.

The Batman 2 et plein d'autres projets

Les cinéastes talentueux ne courent pas les rues et peuvent vite partir ailleurs s'ils estiment ne plus se retrouver dans la collaboration avec les studios de production comme Warner Bros. On pense en premier lieu à Christopher Nolan qui est parti chez Universal Pictures pour Oppenheimer et ses futurs films. Et c'est pire quand une société décide d'annuler un long-métrage à l'image de celui de Batgirl.

Mais ça n'arrivera pas à Matt Reeves, du moins pas maintenant, qui a débuté l'écriture de The Batman 2 avec Mattson Tomlin. Il collabore aussi avec Dylan Clark, son partenaire de production sur la trilogie de la Planète des Singes. Robert Pattinson, lui, garde sa cape du Chevalier Noir et l'on espère revoir Zoe Kravitz en Catwoman. Cette suite évidente, le précédent volet ayant rapporté plus de 770 millions de dollars, n'est que la partie émergée de l'iceberg.

En effet, Matt Reeves et Warner Bros. se sont engagés sur un contrat pluriannuel comme révélé par Deadline. C'est le premier réalisateur a bénéficié d'un tel traitement après le changement de direction. Bon, en même temps, rien de surprenant au regard des performances de The Batman, commerciale comme critique. Une relation exclusive dans laquelle chaque projet de Reeves avec sa société 6th & Idaho devra être réservé en priorité à Warner Bros. Warner Bros. Pictures Group - Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Animation Group et DC Films auront les droits de premier regard sur le travail de Matt Reeves en tant que scénariste, réalisateur et/ou producteur.

Un rêve pour Matt Reeves, une nouvelle image pour Warner

« Faire de ce studio légendaire ma maison est un rêve. Je suis tellement heureux de travailler avec Mike, Pam ainsi que Channing et nos équipes pour apporter des histoires captivantes sur le grand et le petit écran. » déclare Matt Reeves dans un communiqué.

Pour Michael De Luca, l'un des PDG de Warner Discovery, il est essentiel de laisser une liberté et de créer les bonnes conditions pour garder auprès de soi un talent comme Matt Reeves.

Nous voulons créer une atmosphère où tous ces réalisateurs peuvent exceller, faire leur travail et rester auprès de nous une fois qu'ils ont intégré la famille Warner. Il était très important pour nous de garder Matt et de créer un foyer afin qu'il puisse réaliser d'autres projets dans l'univers de Batman, mais aussi d'autres choses originales.

Avec cet accord, Warner Bros. envoie également un signal : le studio veut redevenir la référence d'antan en privilégiant notamment le cinéma et non une plateforme SVOD.

Carte blanche... ou presque !

The Batman 2 au même titre que la série sur le Pingouin sont validés. Mais malgré l'opération séduction de Warner, il y a un sujet qui fâche. C'est la série animée Batman : The Caped Crusader, une suite spirituelle à la cultissime Batman: The Animated Series, qui a été déprogrammée sans explication de HBO Max. Il faut croiser les doigts pour que ça ne finisse pas en annulation pure et dure.