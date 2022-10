À quand la sortie au cinéma de The Batman 2 ? Les spectateurs ont largement le temps de voir venir.

Une fenêtre de sortie pour The Batman 2

Si Warner Bros. a donné son accord pour The Batman 2, ça ne veut pas dire qu'il arrivera de sitôt. C'est même l'inverse en fait. Selon Variety, le réalisateur Matt Reeves et le scénariste Mattson Tomlin n'ont pas encore terminé l'écriture de l'histoire. Par conséquent, cette suite ne serait pas attendue avant 2025 dans les salles obscures... au plus tôt ! Oui, c'est loin et les fans ont du mal à se faire à cette idée.

Un internaute a posté un gif de la Sorcière rouge en pleurs avec comme légende « The Batman 2 en 2025 au plus tôt ?»

Moi lors de la sortie de The Batman. Moi lors de la sortie de The Batman II.

En plus de ce deuxième long-métrage, Matt Reeves a en tête d'autres films avec des méchants iconiques. Quant à la série Le Pingouin, pas de fenêtre de sortie non plus, mais Matt Reeves n'aura pas la casquette de réalisateur. The Batman a cartonné avec plus de 770,8 millions de dollars au box-office mondial. Le Chevalier Noir est toujours aussi populaire lorsque l'adaptation est de qualité.