Ces dernières années, la licence Star Wars n'a pas fait que des heureux. Auprès du public, fans ou non, mais également de Disney qui a par exemple essuyé un échec cuisant avec Solo: A Star Wars Story. Et pour ne pas reproduire les erreurs du passé pour les prochaines productions, la firme aux grandes oreilles et Lucasfilm ont un plan qui consiste à revoir leur stratégie en s'appuyant sur une autre saga mythique.

Les nouveaux films Star Wars vont prendre leur temps

Comme pour les séries Marvel diffusées sur Disney+, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé vouloir freiner la cadence des films de la Guerre des Étoiles. Un discours déjà tenu par Bob Iger, le boss de Disney, au moment du bide de Solo: A Star Wars Story. Si l'on regarde le rythme des sorties depuis la dernière trilogie, spin-off y compris, il n'y a pas eu une seule année où la franchise a pu souffler. De 2015 à 2019, 5 longs-métrages ont été projetés au cinéma.

Dans une interview pour Empire, Kathleen Kennedy a donc fait savoir que les nouveaux films Star Wars arriveraient lorsqu'ils « seront prêts à sortir ». Elle souhaite reproduire le modèle de James Bond, avec des projets tous les trois à quatre ans, et éviter toute pression inutile qui aurait une conséquence sur la qualité. La productrice ajoute qu'il ne faudra pas s'attendre à revoir Star Wars dans les salles obscures avant au moins 2025.

J'ai souvent évoqué James Bond. Il y a un film tous les trois ou quatre ans, et de ce fait, il n'y a pas cette impression d'être obligé de sortir un film tous les ans. Je pense que c'est très important pour Star Wars. Nous devons faire en sorte de créer l'événement. Il n'y aura probablement pas de nouveaux films avant au moins 2025. Il vaut mieux dire la vérité. Nous allons réaliser ces films lorsqu'ils seront prêts à être faits, et les sortir lorsqu'ils seront prêts à sortir. Via Empire.

Un peu de polémique quand même pour relancer la machine

Dans les prochains projets, trois films ont été révélés. L'un d'eux, qui devrait faire débat, sera centré sur Rey. Le personnage incarné par Daisey Ridley qui n'a pas déplacé les foules. Les fans sont en effet divisés sur elle. Avec, comme à chaque fois, des pour et des contre. Sharmeen Obaid-Chinoy, journaliste et réalisatrice pakistanaise engagée, sera derrière la caméra. Une cinéaste qui a mis en boîte la série Miss Marvel.

Ensuite, il y aura un long-métrage piloté par Dave Filoni, producteur sur The Mandalorian. Aucune information sur le synopsis, mais visiblement, le but serait d'étendre l'univers de cette série Disney Plus. Avec ou sans le très mignon Grogu ?

On a gardé le meilleur pour la fin. Enfin, c'est ce qu'on espère. James Mangold (Indiana Jones 5, Le Mans 66...) a été choisi pour raconter l'origine des Jedi et l'avènement de la Force. Des trois films, c'est certainement le plus prometteur étant donné le pedigree du metteur en scène. Il a aussi réalisé Logan, Copland, Walk the Line et... Wolverine : Le Combat de l'immortel - oui, tout le monde peut faire une erreur dans sa vie.