Depuis le dernier film James Bond en date avec le charismatique Daniel Craig, les rumeurs vont bon train au sujet du prochain agent 007. D'abord il était dit qu'une actrice pourrait incarner l'agent secret puis finalement un homme jeune... Au final une décision officielle vient de tomber et il s'agit de ni l'un ni l'autre. Voici ce que l'on sait.

Comment sera le prochain 007 ?

Une rumeur insistante (et persistante) laissait entendre que le prochain James Bond serait un jeune acteur, créant ainsi un contraste avec Daniel Craig qui a commencé dans Casino Royal à l'âge de 38 ans. Mais ces bruits de couloir ont été démentis par Michael G. Gibson, producteur de la licence. James Bond sera toujours et définitivement un homme mûr. Nulle question d'en faire un minet et on peut d'ors et déjà écarter toute présence d'acteurs dans la lignée de Timothée Chalamet dans le rôle.

Nous avons fait des essais avec des acteurs plus jeunes dans le passé, sans succès. Il faut se rappeler que James Bond est un vétéran, ce n’est pas un étudiant qui se lance directement dans l’espionnage.

Debbie McWilliams, directrice de casting depuis de très nombreuses années a même voulu enfoncer le clou pour appuyer les propos de la production en ces termes :

Les jeunes acteurs n’ont pas les épaules pour incarner ce personnage. Incarner James Bond est une grande responsabilité, c’est bien plus qu’un rôle.

Et ça tous les fans de l'agent britannique 007 vous le diront. Jouer le rôle de Bond c'est aussi incarner une icone, d'une masculinité vieillissante qui n'a pas toujours sa place dans notre société certes, mais une icone quand même. De plus le personnage représente aussi l'élégance et l'humour à la britannique. Mouvance qui fut très largement imputée à l'interprétation du héros par l'acteur Roger Moore dans les années 70.

Qui jouera le prochain James Bond ?

Très peu de probabilité que Idris Elba soit sélectionné.

Pour l'instant on ne sait rien de plus sur le prochain acteur qui interprètera James Bond mais Debbie McWilliams précise qu'il s'agira d'un acteur relativement inconnu. Comme ce fut le cas pour les précédents interprètes. Dans le même ordre d'idée il doit s'agir "d'un type normal". Elle écarte d'ailleurs avec humour la possibilité d'un Dwayne Johnson dans le rôle. Depuis quelques années il se murmure aussi la potentielle présence d'Idris Elba mais étant donné que James Bond doit être un acteur peu connu, cet espoir vient de tout simplement s'envoler.

Quand sort le prochain James Bond ?

Pour le moment il n'y a aucune date de sortie et ça ne changera pas tant qu'aucun acteur n'a été sélectionné pour le rôle.