Actuellement se tient la Star Wars Celebration, un événement annuel organisé par Lucasfilm et destiné aux fans de Star Wars du monde entier. Il s'agit essentiellement d'une convention qui rassemble les fans, les acteurs, les créateurs, les artistes, les écrivains et les réalisateurs de la saga. Outre la réunion autour d'un amour commun, c'est aussi une excellente opportunité de faire des annonces.

Un film sur l'origine des Jedi et de la Force

3 films viennent d'être annoncé lors de la Star Wars Celebration et l'ensemble vient de trouver des réalisateurs de manière officielle. En effet le premier d'entre eux est réalisé par James Mangold que l'on connait pour être derrière le très bon Logan et le prochain film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Le film devrait se concentrer autour de l'origine des Jedi et l'avènement de la Force. Nous devrions donc à travers lui faire un bond conséquent en arrière dans la chronologie de la franchise. Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous, cette période se déroule avant l'Ancienne République. Avant les événements du jeu vidéo KOTOR c'est certain.

Un film sur Rey qui va faire polémique

Le deuxième film dont on connait plus de détails c'est celui de Sharmeen Obaid-Chinoy. Réalisatrice pakistanaise, elle est surtout connue pour ses documentaires engagés qui abordent des sujets tels que les droits des femmes, les violences faites aux femmes, la pauvreté et l'éducation. Son film Star Wars sera sur le personnage de Rey, personnage très polémique chez les fans. En effet, certains considèrent que Rey est un personnage trop parfait, sans défauts ou faiblesses, ce qui la rend moins intéressante et difficile à identifier pour eux.

Un personnage polémique mais qui peut s'avérer très intéressant.

Pour autant il va falloir s'y faire car le film aura la jedi comme protagoniste, celle-ci aura pour objectif dans le long-métrage de reformer l'Ordre Jedi après la mort de Luke Skywalker. Elle devrait être l'unique espoir de rédemption pour l'Ordre. Le choix de Sharmeen Obaid-Chinoy n'est pas un hasard et il se pourrait bien que Disney souhaite faire de ce film, un Star Wars assez engagé. Ce qui est certain c'est que celui-ci devrait marquer une étape fondamentale dans la supervisions des films de la franchise. Avec peut être un beau gap artistique à la clé.

Un film Star Wars sur le "Mandoverse"

Enfin le troisième et dernier film sera celui de Dave Filoni. Filoni est un peu considéré comme l'un des gardiens de l'héritage de Star Wars et un expert en matière de mythologie et de narration dans l'univers SW. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il fut choisi par Disney pour s'occuper de la production de la série The Mandalorian. Il sera de retour cette fois sur grand écran pour continuer d'étendre ce que l'on pourrait nommer le Mandoverse. On ne sait pas encore sur quoi va porter le film mais il se pourrait bien que l'on apprenne enfin la vérité sur l'origine de Grogu.