Actuellement se tient la Star Wars Celebration. Cette convention permet aux fans de Star Wars de se réunir, de rencontrer des acteurs, des artistes et des créateurs de la série, de participer à des panels et des conférences, et de voir des avant-premières et des exclusivités concernant les futurs projets de la franchise. Bref, une excellente opportunité de faire du teasing pour les projets futurs et de faire monter la sauce du coté de chez Lucasfilm et Disney. Dans ce contexte nous avons pu apprendre pas mal de choses sur les prochaines séries et films.

3 nouveaux films Star Wars pour les gouverner tous

3 nouveaux films Star Wars sont en route chez Disney. Il ne s'agira pas d'une trilogie mais de films indépendants les uns les autres. Un peu comme l'était Star Wars Rogue One lors de sa sortie. Voici la liste complète que l'on connait pour le moment :

Un film sur l'origine des Jedi et de la Force chez James Mangold , réalisateur de Logan et du prochain Indiana Jones. L'histoire se déroulera avant les événements de l'Ancienne République ( Star Wars Kotor ) et devrait permettre d'ouvrir tout un nouveau pan de scénario sur l'Ordre Jedi. Car après tout, on ne sait pas vraiment comment fonctionne la Force.

Un film sur Rey de la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy. Une spécialiste des documentaires qui traite actuellement de sujets sociétaux graves comme les droits des femmes, les violences faites aux femmes, la pauvreté et l'éducation. Le film devrait donc prendre une tournure différente de la plupart des productions Star Wars. Coté scénario on se concentrera sur Rey qui souhaite former un nouvel ordre Jedi après la mort de Luke Skywalker.

Un film de Dave Filoni sur le Mandoverse. Pas vraiment de surprise avec le succès de The Mandalorian, le producteur exécutif souhaite revenir sur les origines de Grogu et sur le personnage de l'iconique chasseur de prime.

Daisy Ridley monte sur scène

Nous n'avons aucune date pour ces 3 films.

Une bande annonce pour Ahsoka

Evidemment Star Wars se décline désormais aussi en série. Et c'est sans réelle surprise que nous avons pu découvrir le tout premier trailer de Ahsoka. Comme son nom l'indique, la série mettra en vedette le personnage d'Ahsoka Tano, un protagoniste emblématique de l'univers de Star Wars qui a fait sa première apparition dans la série animée SW : The Clone Wars. L'œuvre explorera les aventures d'Ahsoka alors qu'elle parcourt la galaxie à la recherche de Thrawn, un méchant emblématique de l'univers étendu. Officier impérial et petit chouchou de l'Empereur de son vivant. Voici la bande annonce en question pour ce show qui est prévu en aout 2023 :

Star Wars The Acolyte, un film très spécial

Nous avons pu également en apprendre plus sur la mystérieuse série The Acolyte. Celle-ci se concentrera sur les événements qui se déroulent à la fin de l'ère de la Haute République, qui est une période de l'univers de Star Wars située environ 200 ans avant les événements de la saga Skywalker. L'œuvre explorera les sombres secrets et les intrigues politiques qui se déroulent à cette époque, et devrait mettre en scène de nouveaux personnages. Lors de la SW Celebration, nous avons pu apprendre que The Acolyte devrait s'inspirer de Kill Bill (Tarantino) dans le ton et la forme. Evidemment aussi avec une large inspiration du coté des films de Samouraïs. Hélas aucune bande annonce à se mettre sous la dent même si on sait qu'un trailer a été montré au public présent sur place.

Skeleton Crew, le voile est toujours présent

On en sait un peu plus sur la série Skeleton Crew. Celle-ci devrait suivre les aventures d'un groupe d'enfants qui partent à l'aventure dans la galaxie. On connait aussi le nom des réalisateurs puisqu'il s'agira de Jon Watts, David Lowery, The Danielsn, Jake Scheriern, Bryce Dallas Howard et Lee Isaac Chung. Un court teaser a été dévoilé mais il n'est pas disponible de manière officielle. Vous pouvez le retrouver (de piètre qualité) ci-dessous :

