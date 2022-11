A la surprise générale, le Studio Ghibli et Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones) annoncent ce jeudi 10 novembre 2022 travailler sur un projet en commun.

Connu pour ses films qui ont marqué les années 2000, le studio Ghibli a fait les gros titres dernièrement avec l’ouverture de son premier parc à thème. L’expérience et le savoir-faire du studio d'animation japonais ont tapé dans l'œil de plusieurs gros noms de l’industrie, qui veulent s’arracher leurs talents. Et les créateurs de Star Wars et Indiana Jones viennent de mettre la main dessus pour un nouveau projet mystère.

Un projet Ghibli x Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones)

C’est l’annonce surprise de ce jeudi après-midi. Le studio Ghibli et Lucasfilm annoncent travailler ensemble sur un projet encore tenu secret. Les contours autour de cette alliance sont pour le moment flous. Impossible de savoir s’il s’agira d’un film ou d’une série d’animation et s’il concerne la licence Star Wars, Indiana Jones boire complètement autre chose. Cette alliance exceptionnelle qui met déjà en ébullition la sphère geek, qui a hâte de découvrir ce qu’ils concoctent. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il se fera très certainement sans Hayao Miyazaki. L'animateur avait en effet signalé que son prochain film, en préparation depuis 2016, serait son ultime création avec le studio Ghibli décrite comme « de la fantasy à grande échelle ».

De son côté, Lucasfilm a plusieurs projets dans les cartons pour ses licences phares. A commencer par une série Star Wars axée autour des Sith, un film focalisé sur le plus mignon des personnages de la Galaxie Lointaine, tandis que l’entreprise tâte encore le terrain pour le prochain gros film. L’univers Indiana Jones de son côté va s’étendre avec une série sur Disney+.