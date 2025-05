Les plateformes de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Max, Prime Video) ont commencé à mettre en ligne leurs premières nouveautés de mai 2025. En ce moment, le top 10 des programmes les plus regardés sur le service SVOD d'Amazon est justement trusté par l'une des grosses sorties du mois, L'Ombre d'Emily 2 avec Blake Lively (Gossip Girl, Instinct de Survie...) et Anna Kendrick (Pitch Perfect, Twilight...), tandis que LOL : Qui rit, sort ! Saison 5 est à la première place du classement. Mais tout cela pourrait bien bouger avec les ajouts de la semaine.

Tous les films Prime Video du 5 au 11 mai 2025

L'acteur, producteur et scénariste David Spade sera la caution humoristique des sorties de la semaine du 5 au 11 mai 2025 sur Prime Video avec son spectacle Dandelion. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'arrivée d'un gros film qui a fait ses débuts lors du Toronto International Film Festival (TIFF) 2024, L'Évaluation (The Assessment en VO). Un long-métrage de science-fiction réalisé par Fleur Fortuné (Travis Scott: Birds in the Trap) avec de jolis noms en tête d'affiche dont Elizabeth Olsen (Avengers Endgame & Infinity War, WandaVision...), Alicia Vikander (Tomb Raider, Ex Machina...), Charlotte Ritchie (YOU, Wonka...) ainsi qu'Himesh Patel (Tenet, Enola Holmes 2...).

L'Évaluation est donc le gros film exclusif de la semaine à ne pas rater sur Prime Video. Avec 83% (presse) et 93% (spectateurs) sur Rotten Tomatoes, ça a l'air d'être une valeur plutôt sûre du genre. Le synopsis et le trailer donnent en tout cas envie. « Dans un futur proche où la parentalité est strictement contrôlée, l’évaluation de sept jours d’un couple pour obtenir le droit d’avoir un enfant tourne au cauchemar psychologique. Ils se retrouvent alors à remettre en question les fondements mêmes de leur société et ce que signifie réellement être humain ».

6/05 David Spade: Dandelion - stand-up

8/05 L'Évaluation



Toutes les séries du 5 au 11 mai 2025

Dans les sorties de la semaine 19, Amazon Prime Video prévoit également le retour d'un show télévisé français qui cartonne, Cœurs Noirs. Une série de Ziad Doueiri (Baron Noir, La Fièvre) qui raconte l'histoire d'un commando des forces spéciales françaises en Irak. « Suite à l’enlèvement de Sab, tout le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse. Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber cette mission à très haut risque. Entre conflits intérieurs et situations explosives sur le terrain, le commando devra rester soudé pour surmonter les nombreux obstacles qui se dresseront sur son chemin, afin de sauver leur coéquipière ».

Si vous êtes fascinés par les fonds marins et ce qu'ils abritent, Prime Video avec ce qu'il faut avec la série documentaire Octopus!, narrée par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones 5...), sur la pieuvre. L'influenceuse Molly-Mae revient aussi avec de nouveaux épisodes pour de la série « Behind it All ». Elle se confiera plus que jamais et partagera la vérité sur sa relation qui a fait la une des journaux.

8/05 Octopus! - série documentaire en deux partie sur la pieuvre

9/05 Molly-Mae: Behind it All - épisodes 4 à 6 - série documentaire Cœurs Noirs - saison 2



Source : Amazon Prime Video.