Sur son site officiel, la firme aux grandes oreilles a tout récemment dévoilé l'agenda de mai 2025 pour les nouveautés attendues côté films et séries sur Disney+. Il ferme donc la marche des plateformes SVOD concurrentes que sont Netflix, Max et Prime Video. Après un mois d'avril notamment marqué par la très surveillée saison 2 d'Andor, qui va continuer de nous régaler de nouveaux épisodes ce mois-ci, voyons donc en détail son calendrier en termes de nouveautés.

Tous les films Disney+ de mai 2025

Commençons donc par les nouveaux films prévus sur Disney+ pour le mois de mai. En l'occurrence, trois nouvelles productions arriveront sur la plateforme SVOD, dont un qui a déjà régalé les fans de la mythique franchise Alien au cinéma : Romulus. Les abonnés pourront donc également voir dès le 16 mai ce nouvel épisode impliquant les célèbres xénomorphes, en attendant la très prometteuse série Alien Earth à venir cet été, également sur Disney+.

Dans un registre nettement différent, arrivera le 2 mai le film d'animation Wish: Asha et la bonne étoile, qui relate une histoire de princesse qui s'adressera cette fois à un public plus large, et notamment aux enfants. Enfin, le 23 mai arrivera sur Disney+ la comédie Une équipe de rêve, qui retrace l'histoire vraie d'une équipe de football des Samoa américaines, avec notamment au casting Michael Fassbender, que nous avions déjà vu dans Alien Covenant. La boucle xénomorphe est ainsi bouclée.

2 mai Wish : Asha et la bonne étoile - film d’animation

16 mai Alien : Romulus - film thriller horrifique

23 mai Une équipe de rêve - comédie



Toutes les séries de mai 2025

Passons maintenant aux séries à venir courant mai 2025 sur Disney+. De ce côté-là, nous avons définitivement l'embarras du choix, avec un programme extrêmement chargé tout au long du mois. À commencer par la Saison 1 de Beyblade X et la Saison 21 de Grey's Anatomy, disponibles depuis hier. Le 4 mai, un jour très symbolique pour les fans de Star Wars, arrive justement Tales of the Underworld, une série d'animation de six histoires courtes traitant chacune d'un personne en particulier du sous-monde de cette galaxie très lointaine, dont l'iconique Asajj Ventress.

Parmi les autres nouvelles séries notables à venir sur Disney+, nous avons le 14 mai le second batch de la saison 4 d'Abbott Elementary, la Saison 20 d'American Dad, ou encore la Saison 14 de Clem. Le reste du programme du mois comporte diverses séries pour tous les goûts et les couleurs, avec de nombreuses séries documentaires et émissions de téléréalité. Vous trouverez l'agenda détaillé des séries à venir sur Disney+ ci-dessous :

1er mai Lycée Toulouse-Lautrec (Saisons 1 et 2) - série dramatique Les randonneuses (Saison 1) - mini-série dramatique Beyblade X (Saison 1 Batch 1) - série animée Grey’s Anatomy (Saison 21) - série dramatique

4 mai Star Wars: Tales of the Underworld - série d’animation

7 mai Hamster & Gretel (Saison 2) - série d’animation Panda (Saisons 1 et 2) - série comique Mademoiselle Holmes (Saisons 1 et 2) - comédie policière Kun by Agüero - série documentaire

14 mai Abbott Elementary (Saison 4 Batch 2)

15 mai La vie secrète des épouses mormones (Saison 2) - Téléréalité

19 mai National Geographic - Stanley Tucci : Cuisine à l’italienne - série documentaire

21 mai Waverly Place : les nouveaux sorciers (Saison 1 Batch 2) - série jeunesse Neuf Puzzles - série thriller

22 mai American Dad (Saison 20) - série d’animation

26 mai Clem (Saison 14) - série dramatique

28 mai Tracker (Saison 2 Batch 2) - série policière Little Fires Everywhere - série dramatique

29 mai FX Bienvenue à Wrexham (Saison 4) - série documentaire FX Adults - série comique

30 mai Kiff : la légende de l’anneau lumineux - épisode spécial- série d’animation



