Ça y est, on y est. Netflix dit adieu à une de ses séries phénomènes les plus populaires. La dernière saison est disponible dès maintenant et n'attend que vous.

Les programmes des plateformes de streaming se dévoilent déjà pour mai prochain. On a pu découvrir les nouveautés à venir sur Max, tout comme chez Prime Video. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Le mois d'avril n'est pas terminé et certains catalogues ont encore de belles cartouches en réserve. C'est le cas avec Netflix qui accueille aujourd'hui la saison finale d'une de ses séries les plus appréciées. Une fois de plus, ça va saigner sur vos écrans.

Il pensait couler des jours tranquilles en revenant s'installer dans les chics quartiers new-yorkais. Mais, le problème quand on a des cadavres dans le placard, c'est qu'il est difficile de laisser complètement derrière soi. Pour cette cinquième saison, Joe Goldberg devra faire face une bonne fois pour toutes à ses fantômes... ainsi qu'à ses obsessions. Le tueur phare de Netflix a une nouvelle proie en vue. À moins que ce ne soit lui la proie, cette fois.

Penn Badlgey retrouvera dans cette nouvelle saison des figures déjà bien connues des fans. Amy-Leigh Hickman retrouvera le personnage de Nadia Farran, de la saison 4, qui n'a pas dit son dernier mot. De même, Tati Gabrielle devrait passer une tête. Pourtant bien occupée avec Naughty Dog, puisqu'elle joue dans la série The Last of Us et le jeu Intergalactic, elle fera une apparition dans la peau de Marienne. En plus, on comptera évidemment sur la participation de Charlotte Ritchie qui joue Kate, la compagne de Joe. Enfin, Madeline Brewer, déjà aperçue sur Netflix dans Orange Is the New Black, incarnera le nouveau personnage de Bronte.

Si la semaine fait la part belle aux grosses nouveautés dans le catalogue des films de Netflix, cette saison 5 est la sortie la plus importante ces jours-ci en matière de série pour la plateforme. Avec un accueil des plus favorables dès la première saison, You est devenu un incontournable. Le grand final risque donc d'attirer un public désormais impatient de découvrir le dénouement réservé à Joe Goldberg. Tous les nouveaux épisodes sont disponibles dès maintenant.