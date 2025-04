Prime Video fini avril et commence le mois de mai en douceur avec quelques nouveautés, mais il y a toujours de quoi se faire plaisir. En attendant les nouveauté du mois de mai, pourquoi ne pas faire un peu de rattrapage sur des films et séries cultes de la plateforme ?

Prime Video termine le mois d’avril 2025 en douceur et entame les sorties de mai 2025 sans trop forcer également. Une semaine relativement calme comparé à Netflix ou Disney+, mais pas mal de choses sont tout de même sorties sur la plateforme ces derniers temps. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une séance de rattrapage ?

Les films Prime video de la semaine et nos recommandations

Cette semaine c’est la suite d’un film plutôt apprécié qui débarque sur la plateforme, l’Ombre D’Emily 2 avec Blake Lively et Anna Kendrick. Après un premier épisode avec pas mal de tension, les deux actrices se retrouvent pour une suite qui promet encore son lot d’intrigue en pêle-mêle. Malgré les événements du premier opus, Stéphanie (Anna Kendrick) accepte de se rendre au mariage d’Emily (Blake Lively). Sur place, elle se rend compte que quelque chose cloche… encore.

Pour l’heure, c’est le seul film annoncé de la semaine, mais Prime Video n’a pas encore dévoilé tout son catalogue. En attendant, pourquoi ne pas jeter un œil à quelques long métrage sortis ce mois-ci comme Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur , un blockbuster salué par la critiques et les spectateurs.

1/05 L'Ombre d'Emily 2



On recommande Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur Baby Driver Rain Man



Les séries de la semaine et nos recommandations

Côté série ce n’est pas non plus très généreux cette semaine, là encore Prime Video ne nous a pas tout dévoilé. Il n’y aura que le retour d’une téléréalité à se mettre sous la dent. C’est une fois de plus l’occaison pour rattraper votre retard sur les sorties du mois comme Bondsman, une série d’action fantastique avec un Kevin Beacon impeccable. L'excellente série La Roue du Temps a également ne vent en poupe en ce moment avec sa toute nouvelle saison, disponible sur Prime Video. Vous pouvez aussi vous payer une bonne tranche de rire avec la nouvelle saison de LOL qui rit sort, doté une fois de plus d’un joli casting comportant notamment Artus, Vincent Dedienne ou encore Camille Chamoux et Fred Testot, quand bien même la saison n’est pas l’une des plus reussi, le ton reste léger, ça fait du bien.

29/04 Wear Whatever The F You Want - saison 1 - série téléréalité mode