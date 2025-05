Quoi de neuf dans les sorties Netflix du 5 au 11 mai 2025 ? On vous présente l'intégralité des films et séries de la semaine à ne pas louper sur le service SVOD.

Qui dit nouvelle semaine, dit forcément nouveau récapitulatif des nouveautés SVOD Prime Video, Disney+, Max et Netflix. Avant de voir le planning hebdomadaire, n'oubliez pas que la plateforme de la firme au N rouge a déjà ajouté des films et séries inédits comme Bienvenue à Zombieland, Premier Contact, Ténor, Love, et autre drogues. Pour cette semaine du 5 au 11 mai 2025, il faut s'attendre à la suite d'énormes cartons venus de France, ainsi qu'au grand final d'une série d'animation appréciée.

Tous les films Netflix du 5 au 11 mai 2025

L'évènement film de ces sorties Netflix de la semaine du 5 au 11 mai 2025, c'est l'arrivée de Balle Perdue 3. Le Fast and Furious non officiel en provenance de France qui a son public. Dans ce troisième volet, qui sera visiblement le dernier, Lino sort de prison et va tout faire pour obtenir justice pour Charas. Il se lance alors dans une course-poursuite avec Areski pour arriver à ses fins. « Les anciens ennemis doivent s'unir contre un adversaire commun pour survivre et faire éclater la vérité ». Un énorme film attendu qui sera disponible le 7 mai 2025.

Ces nouveautés de la semaine Netflix sont également sous le signe de l'horreur avec deux longs-métrages qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, si ce n'est qu'il appartienne au genre horrifique. Pour un peu de frissons, vous pourrez tenter de regarder Insidious The Red Door. Si vous redoutez d'avoir peur, il y a aussi Lisa Frankenstein. Une comédie d'horreur avec Kathryn Newton (Abigail) et Cole Sprouse (Riverdale) réalisée par Zelda Williams. Cette fois, c'est une lycéenne qui ressuscite un beau lycéen dans une époque moderne.

05/05 Insidious : The Red Door Lisa Frankenstein

07/05 Balle Perdue 3 The Northman

8/05 Karol G: Mañana Fue Muy Bonito - documentaire

09/05 Nonnas

11/05 Dracula Untold



Toutes les séries du 5 au 11 mai 2025

Dans les nouvelles sorties de la semaine 19, Netflix mettra fin à la série d'animation Blood of Zeus avec la diffusion de la saison 3 à partir du 8 mai 2025. Durant cette conclusion, Heron, Séraphin et les dieux feront face à des adversaires redoutables représentés par Typhon, Cronos et les Titans. Ça ne devrait donc pas être une promenade de santé pour les héros de ce programme.

Une saison 2 d'À l'épreuve du diable, une émission de téléréalité, sera disponible dès ce mardi 6 mai 2025. Il est toujours question d'affrontements au cours de jeux stratégiques pour remporter 500 millions de wons. La série documentaire Netflix L'envers du sport revient avec « tirs en suspension ». Un documentaire sur deux joueurs des Wizards de Washington qui se sont menacés mutuellement avec une arme à feu en 2009. Enfin, il y aura également Pour toujours.

06/05 À l’épreuve du diable - Saison 2 - téléréalité L’envers du sport : tirs en suspension - série documentaire

08/05 Pour toujours Blood of Zeus - Saison 3



Source : Netflix France.