C'est avec un petit train de retard par rapport à Netflix et Max que Prime Video a enfin levé le voile sur son agenda complet des sorties de mai 2025. En avril 2025, Amazon a offert de gros films à ses abonnés à l'image de Baby Driver, Rain Man, West Side Story, la quadrilogie Indiana Jones, G20 ou encore Hunger Games : la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Du côté des séries, il y a eu le show d'animation Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, le lancement de la saison 1 d'Étoile et surtout la mise en ligne de tous les épisodes de LOL : Qui rit, sort ! Saison 5. Les ajouts de mai 2025 vont signer le retour de gros cartons aussi bien en films qu'en séries.

Tous les films Prime Video de mai 2025

Prime Video démarre fort les nouvelles sorties de mai 2025 avec L'Ombre d'Emily 2 qui est en ligne depuis le 1er mai. La suite de la comédie noire avec Blake Lively et Anna Kendrick dont la popularité a explosé lorsque le premier film a été mis sur la plateforme SVOD. Dans ce second volet, Emily retrouve Stephanie après cinq ans passée derrière les barreaux, et l'invite à son mariage en tant que demoiselle d'honneur. Mais le mariage va vite prendre une tournure inattendue...

D'autres gros films sont prévus dans les nouveautés Prime Video de mai 2025 à l'instar de The Gentleman qui a permis à Guy Ritchie de renouer avec le succès après une baisse de régime. À noter aussi l'arrivée de l'incontournable Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino. Un long-métrage qui est une lettre d'amour à la cité des anges, à une partie du cinéma que le réalisateur affectionne tant et à une époque passée. On vous laisse la surprise, mais c'est à ne pas rater.

1/05 L'Ombre d'Emily 2 The Gentleman

6/05 David Spade: Dandelion - stand-up

8/05 L'Évaluation

20/05 Once Upon a Time... in Hollywood

30/05 Un Mariage sans fin Voyage de fin d'année : Majorque The Deal Nightride



Toutes les séries de mai 2025

Dans les sorties de mai 2025, les abonnés Prime Video pourront compter sur les retours de séries attendues comme Nine Perfect Strangers. L'énigmatique gourou Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) va en effet convier neuf nouveaux étrangers pour une retraite de « bien-être transformationnelle », mais en Autriche cette fois. Pour voir comment finiront ces invités, rendez-vous le 22 mai 2025.

Grâce à l'annonce officielle des ajouts Prime Video de mai 2025, on sait aussi que la série d'animation Le (2ème) Meilleur Hôpital de la Galaxie sera de retour pour une saison 2. Une création de Cirocco Dunlap (Poupée russe) qui suit des chirurgiens qui prennent en charge les cas les plus dangereux de la galaxie. « Les docteurs Sleech et Klak savourent la gloire de leur récent succès jusqu'à ce qu'un journaliste cyborg commence à fouiller un peu trop profondément dans le passé de Sleech » nous promet le synopsis de ces épisodes inédits. La saison 2 de Cœurs Noirs arrive également le 9 mai 2025 sur Amazon Prime Video.

8/05 Octopus! - série documentaire en deux partie sur la pieuvre

9/05 Molly-Mae: Behind it All - épisodes 4 à 6 - série documentaire Cœurs Noirs - saison 2

15/05 Surcompensation - saison 1

20/05 Motorheads - saison 1

22/05 Nine Perfect Strangers - saison 2

23/05 La Ferme de Clarkson - série téléréalité Épisodes 1 à 4 dès le 23 mai 2025 Épisodes 5 à 6 dès le 30 mai 2025

27/05 Le (2ème) Meilleur Hôpital de la Galaxie - saison 2 - série d'animation

29/05 The Better Sister - saison 1



Source : Amazon Prime Video.