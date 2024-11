Netflix devrait battre des records en 2025 rien qu'avec la saison 2 de Mercredi ou encore le chapitre final de Stranger Things. Deux séries extrêmement attendues qui n'ont pas encore de fenêtres de sortie, mais ça arrive bien l'année prochaine. D'ici quelques mois, la firme au N rouge pourrait également faire plaisir aux abonnés puisque la suite de films très appréciés est enfin confirmée. Le projet serait désormais sur de bons rails et devrait marquer un tournant par rapport aux deux premiers films.

Le prochain film de cet énorme succès Netflix se confirme encore

Depuis l'année dernière, la production de la franchise Enola Holmes, avec Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Henry Cavill, ne cache pas son projet de réaliser un troisième film. Cela avait d'ailleurs été confirmé à nouveau par le président de Netflix, Scott Stuber. « Nous travaillons en ce moment sur l'écriture d'un nouveau scénario. On veut faire un Enola Holmes 3 ». Mais apparemment, en coulisses, ça s'active bien plus qu'on ne le croit. Selon les sources du très sérieux Deadline, Enola Holmes 3 aurait trouvé son réalisateur en la personne de Philip Barantini (The Chef).

Pour l'instant, Millie Bobby Brown, qui est très occupée sur la saison 5 de Stranger Things, n'aurait pas encore conclu d'accord, mais on voit très mal comment Netflix pourrait se passer d'elle. Deadline précise d'ailleurs que la société de production de l'actrice serait également rattachée à ce nouveau film. Si l'on en croit les informations du webzine américain, Enola Holmes 3 se prépare à un changement de ton.

Enola Holmes 3 sera plus sombre... comme Harry Potter

Philip Barantini aurait en effet présenté un scénario plus sombre pour Enola Holmes 3, avec une volonté de rupture comme a pu l'être le Prisonnier d'Azkaban dans la saga Harry Potter. Et c'est justement cette approche qui aurait poussé Netflix à faire confiance au cinéaste. Pour rappel, le service SVOD mise encore dessus car Enola Holmes 1 & 2 font partie des plus gros succès de la plateforme et ont établi des records de vues à chaque fois. Les deux films se sont hissés facilement dans le top 1 des films les plus regardés lors de leur sortie respective.

En attendant une annonce en bonne et due forme, ainsi que la conclusion de Stranger Things, on rappelle que Millie Bobby Brown sera au casting de The Electric State. Un long-métrage de science-fiction, exclusif à Netflix, réalisé par les frères Russo (Avengers). Ce sera disponible dès le 14 mars 2025 pour tous les abonnés

