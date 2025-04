L'un des programmes exclusifs Amazon les plus regardés sur Prime Video en France est enfin de retour avec une première salve d'épisodes inédits, tandis que les autres seront disponibles la semaine prochaine.

Pour ses sorties de la semaine du 14 au 20 avril 2025, Prime Video a choisi d'offrir à nouveau une saga légendaire à ses abonnés : Indiana Jones. La quadrilogie est en effet de retour depuis ce mardi 15 avril 2025 et devrait rester un certain temps avant d'être supprimée temporairement. Dans les nouveautés, la plateforme de streaming vidéo propose également la série d'animation inédite #1 Happy Family USA, mais la saison 5 d'un programme ultra populaire qui bat des records chez les abonnés français.

Prime Video fait revenir l'un de ses plus grands cartons

Certains abonnés Prime Video ont peut-être attendu ce moment avec impatience, et il est enfin arrivé ! La première partie de la saison 5 de LOL : Qui rit, sort ! est disponible depuis quelques heures. C'est tout bonnement l'un de plus gros succès de l'histoire du service SVOD en France. Et il est donc de retour dès maintenant !

Comme pour les précédentes saisons, une brochettes d'humouristes et d'acteurs se retrouvent dans une pièce et doivent se faire rire afin de s'éliminer entre eux. Mais cette année, Prime Video a investi pour des « des avantages inédits, encore jamais vus dans l’histoire de LOL : Qui rit, sort ! ». Les candidats peuvent notamment obtenir une carte « Plan à 3 » au Distribonus pour accéder directement à la finale... à trois ! Le champion du monde du cri de mouette viendra aussi sur le plateau pour faire craquer les 10 nouveaux candidats. À l'heure d'écrire ces lignes, les épisodes 1 à 4 sont disponibles sur Amazon Prime Video.

Calendrier de sortie des épisodes de LOL : Qui rit, sort ! Saison 5

Afin d'être au taquet et de ne pas vous faire spoiler la finale de LOL : Qui rit, sort ! Saison 5, notez les dates des prochains épisodes dans votre agenda.

18 avril 2025 Épisodes 1 à 4

25 avril 2025 à 2h00 (heure française) Épisodes 5 à 7



Casting et nouveautés de la saison 5 de LOL : Qui rit, sort !

En plus du présentateur Philippe Lacheau, alias Fifi, qui rempile pour cette saison 5 de LOL : Qui rit, sort !, voici les 10 nouveaux participants de l'émission Prime Video :

Artus

Camille Chamoux

Vincent Dedienne

Cédric Doumbe

Fatou Kaba

Alexandre Kominek

Jérôme Niel

Muriel Robin

Marina Rollman

Fred Testot

Voici en bonus un aperçu en vidéo des nouveautés de LOL : Qui rit, sort ! Saison 5 évoquées plus haut, avec un tour du plateau par le maître du jeu.

Source : Amazon Prime Video.