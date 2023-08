Avec du retard par rapport à d'habitude, Amazon lève le voile sur les nouveautés Prime Video de septembre 2023. Et pour la rentrée, le géant américain a sécurisé de très grosses séries qui vont créer l'événement sur la plateforme de SVOD. La nouvelle saison d'un show TV qui cartonne sera disponible dès le début de mois, et ce n'est pas tout. Deux spin-off de franchises très célèbres vont aussi faire leurs premiers pas sur le service. Tandis qu'une autre série très appréciée va diffuser sa saison la plus récente avant la prochaine.

Au niveau des films et documentaires, c'est un peu moins fourni, mais il y a tout de même des gros noms. Stanley Kubrick, Robert De Niro, Nicolas Cage et Pedro Pascal ou encore Emilia Clarke (Game of Thrones) vont rythmer ces nouvelles sorties Amazon Prime Video de septembre 2023. Et si vous aimez le foot et / ou la NBA, vous serez également ravis de découvrir les docs inédits qui font leur entrée dans quelques jours.

Les nouvelles sorties Prime Video d'août 2023

Le coup d'envoi est donné pour l'annonce des nouveautés Prime Video de septembre 2023 ! Comme prévu, Amazon va ouvrir le bal avec La Roue du Temps saison 2. La suite d'une des séries les plus chères de l'histoire de la plateforme. Elle a en effet coûté 100 millions de dollars, et ce n'est « rien » par rapport aux prochains épisodes. Le géant du e-commerce a sorti le chéquier. « La Roue du Temps est l’une des séries les plus chers que nous avons financé. Nous sommes très fiers de cet investissement, nous pensons que cela se voit à l’écran, et nous allons dépenser plus en saison 2 que le montant alloué à la saison 1 ». Espérons pour les fans que le budget se verra à l'écran.

Les nouvelles sorties Amazon Prime Video devraient faire ensuite couler beaucoup de sang avec de séries issues d'oeuvres qui ne font pas dans la dentelle. Gen V, le spin-off de The Boys, qui s'annonce vraiment ultra violent, provocateur et certainement rempli d'humour noir. L'inverse de la très grande majorité des films de super-héros traditionnels produits par Marvel ou DC Studios. La seconde série, c'est The Continental : From the World of John Wick - Le Continental : D'après le monde de John Wick en français -, qui surprise, est dérivée de l'excellente licence d'action avec Keanu Reeves. Elle se concentre sur la jeunesse de Winston Scott, le propriétaire de l'hôtel New York Continental, qui sera incarné par Colin Woodel (The Purge). Mel Gibson (L'Arme Fatale) sera quant à lui un tueur, Cormac.

Pour les amateurs de séries toujours, les nouveaux ajouts Prime Video de septembre 2023 comprennent la saison 5 de The Handmaid's Tale : La Servante écarlate. L'un des shows télévisés les plus réussis de ces dernières années. Si la création de Bruce Miller n'a malheureusement décroché aucun prix, elle s'est mise dans la poche les critiques et les téléspectateurs. Une valeur sûre qui vous fera patienter jusqu'à la saison 6, en 2024.

Les films de septembre 2023

Quand Harry rencontre Sally (1er septembre)

Hair (1er septembre)

Les Sentiers de la gloire (1er septembre)

Avant toi (1er septembre)

Personne n'est parfait (1er septembre)

La Chaîne (1er septembre)

Sentinelle (8 septembre)

Énorme (8 septembre)

Nos soirées gâteau-bar (8 septembre)

Plus tard, j'atteindrai les étoiles (15 septembre)

Wanted (28 septembre)

Un talent en or massif (29 septembre)

Les séries de septembre 2023

La Roue du Temps - saison 2 (1er septembre)

New York, crime organisé - saison 1 (1er septembre)

The Kidnapping Day - saison 1 (14 septembre)

Killer Coaster - saison 1 (15 septembre)

The Handmaid's tale : La Servante écarlate - saison 5 (15 septembre)

Wilderness - saison 1 (15 septembre)

The Continental : From the World of John Wick (22 septembre)

Rohan au Louvre (22 septembre)

Gen V - saison 1 (29 septembre)

Heartbeat (29 septembre)

Les documentaires de septembre 2023

FC Barcelona : Une nouvelle ère - saison 2 (6 septembre)

Destination NBA : A G League Odyssey (15 septembre)

The Fake Sheikh (26 septembre)

Les programmes Amazon Prime Video d'août 2023 à ne pas manquer

Qu'attendre des nouveautés Prime Video de septembre 2023 en dehors de La Roue du Temps saison 2, Gen V, The Handmaid's Tale saison 5 et de The Continental ? Plusieurs choses. Si vous voulez agrandir votre bibliothèque de classiques, Quand Henry rencontre Sally devrait satisfaire ce besoin. Il s'agit d'une comédie romantique de Rob Reiner (Misery) avec Meg Ryan (Nuits Blanches à Seattle). Un long-métrage qui, plus de 34 ans après sa sortie, est toujours connu pour la scène où l'actrice simule un orgasme. Pour rester dans les comédies à l'eau de rose ou dramatiques, il y a aussi Personne n'est parfait avec Robert De Niro ou Avant toi avec Emilia Clarke (Game of Thrones).

Les illustres acteurs Sydney Poitier et Tony Curtis se donnent la réplique dans La Chaîne, tandis que Stanley Kubrick s'intéresse à la guerre 14-18 à travers Les Sentiers de la gloire avec Kirk Douglas. De leur côté, Pedro Pascal (The Last of Us) et Nicolas Cage (Volte Face) se partagent l'affiche du buddy-movie Un talent en or massif.

Pour les amateurs du manga Rohan au Louvre, l'adaptation live-action débarque sur Prime Video, tout comme Wanted. Un navet avec Angelina Jolie, mais si jamais vous êtes friands de soirées arrosées en visionnant des choses mauvaises... Enfin pour les sportifs, vous aurez l'occasion de plonger dans l'univers d'une des plus grandes équipes de foot avec le documentaire FC Barcelone : Une nouvelle ère saison 2, et dans le monde du basket avec Destination NBA : A G League Odyssey.

La Roue du Temps - saison 2 (1er septembre)

La Roue du Temps est une série fantastique adaptée des romans The Wheel of Time de Robert Jordan. Elle raconte, comme souvent, l'affrontement entre deux forces opposées. « La vie de cinq villageois bascule quand une femme puissante et mystérieuse leur révèle que l'un d'eux est l'enfant d'une ancienne prophétie qui pourra plonger le monde dans les Ténèbres à jamais. Accepteront-ils de suivre cette inconnue afin de préserver le Monde, avant que le Ténébreux ne s'échappe de sa prison et que l’Ultime Bataille ne commence ? ». Un show porté par Rosamund Pike (Gone Girl) dans le rôle principal.

Gen V - spin-off de The Boys - saison 1 (29 septembre)

Vous connaissiez The Boys, une production originale Amazon Prime Video, voici son spin-off épisodique Gen V. Une manière de créer un « The Boys Universe » pour surfer sur le succès de cette exclusivité du service. Cette fois, les super-héros sont de jeunes étudiants qui vont à l'université de Godolkin University School of Crimefighting. Des élèves génétiquement modifiés qui, du jour au lendemain, vont devoir apprendre à maîtriser leurs pouvoirs... mais aussi leurs hormones qui les travaillent. Il se peut que, par mégarde, des parties génitales masculines prennent cher d'après le teaser non censuré ci-dessous.

The Continental : From the World of John Wick (22 septembre)

À l'image du carton de The Boys, le triomphe de la saga John Wick au cinéma à donner des idées aux producteurs. Pourquoi s'arrêter à une succession de films lorsqu'il est également possible d'envahir le petit écran ? The Continental suit l'histoire de Winston Scott, le gérant de l'hôtel Continental, dans les années 1970. « Winston trace une route mortelle à travers le mystérieux monde souterrain de l'hôtel dans une tentative déchirante de s'emparer de l'hôtel où il prendra finalement son trône » (via Allociné).

The Handmaid's Tale - saison 5 (15 septembre)

La saison 6 de The Handmaid's Tale : La Servante écarlate ne sera disponible qu'en 2024, mais d'ici là, Amazon Prime Video s'offre la saison 5. Dans ces épisodes, June Osborne (Elisabeth Moss) ne lâche rien et est déterminée à retrouver sa fille Hannah en prenant soin de contrecarrer les plans de la République de Gilead.