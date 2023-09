Après Netflix et Amazon Prime Video, la firme de Mickey dévoile les nouveautés Disney+ de septembre 2023 avec la suite d'une série très attendue et du Marvel.

Après le lancement de la très attendue série Star Wars Ahsoka ou encore de la saison 3 d'Only Murders in the Building avec Selena Gomez, entre autres, voici à quelle sauce vont être mangés les abonnés avec les nouveautés Disney+ de septembre 2023. L'offre, comme depuis le changement voulu par la société aux grandes oreilles, n'est pas des plus pléthorique, mais il y a quand même des ajouts importants. En particulier pour les fans de Marvel et d'un des personnages les plus mignons du MCU.

En plus de cette série sur un super-héros ultra attachant et un documentaire sur les coulisses d'un film très récent, Disney+ va diffuser la suite d'un show TV très apprécié qui s'est arrêté en 2015. Une production dont raffole Quentin Tarantino, qui aurait d'ailleurs pu réaliser des épisodes mais ça ne s'est finalement pas fait. Un film, avec une des actrices qui était pressentie pour incarner Ellie dans The Last of Us HBO, sera aussi disponible dans les ajouts inédits du mois. À lire également les nouveautés Netflix de septembre 2023, et les nouvelles sorties Prime Video de septembre 2023.

Les nouvelles sorties Disney+ de septembre 2023

Justified, ça vous parle ? Il s'agit d'une série FX avec Timothy Olyphant (Scream 2, Deadwood...) dans laquelle il campe un US Marshal aux méthodes peu conventionnelles et peu orthodoxes. Un profil rêvé pour enrayer la toute puissance d'un mafieux suprémaciste blanc, qui a été à l'école avec lui. La fin a été diffusée en 2015 à l'issue de la sixième saison, mais une mini-série Justified : City Primeval était dans les tuyaux. Des retrouvailles très attendues qui auront lieu avec les nouveautés Disney+ de septembre 2023. Les retours sur Rotten Tomates sont divisés, mais vous pourrez vous faire votre avis.

Autre personnage qui squatte la plateforme de SVOD ce mois-ci : Groot. Ou plutôt Baby Groot. L'un des membres phares de la bande des Gardiens de la Galaxie 3, et assurément le plus adorable de ces super-héros Marvel. Il ne sera pas en compagnie de Star Lord, Gamora, Drax, Mantis, Nébula ou encore Rocket, mais seul à l'occasion de Je s'appelle Groot saison 2. En revanche, tout ce petit monde sera réuni pour un reportable exclusif sur les coulisses du long-métrage Les Gardiens de la Galaxie 3. Une escouade qui est comme à la maison sur Disney+.

La jeune Kaitlyn Dever (Booksmart, Unbelievable...), qui aurait incarner parfaitement Ellie dans la série The Last of Us selon certains, va être chassée dans « Traquée ». Par une vieille connaissance ? Non, mais par des créatures extraterrestres de mauvais augure pour son avenir... et qui l'obligeront à se confronter à son passé. Un exercice assez facile pour Brian Duffield, le réalisateur du long-métrage, qui a écrit le scénario d'Underwater. Un survival sous l'eau avec une grosse bête et Kristen Stewart (Twilight) dans le rôle principal. Un Alien des fonds marins en quelque sorte. D'autres programmes, y compris de la téléréalité sont prévus et on fait le point avec la liste complète des nouveaux films, séries, docs et émissions du service de streaming vidéo.

Les films de septembre 2023

Nos jours heureux (1er septembre)

All Wet (5 septembre)

Trolley Troubles (5 septembre)

Le Rendez-vous galant de Carl (13 septembre)

Theater Camp (14 septembre)

Traquée (22 septembre)

Disney Launchpad - série de courts-métrages (29 septembre)

Les séries de septembre 2023

Je s'appelle Groot - saison 2 (6 septembre)

Justified : City Primeval - saison 1 (6 septembre)

Les Griffin - saison 21 (6 septembre)

Les Pouvoirs de l'ombre - saison 1 nouveaux épisodes (6 septembre)

Betrayal : le mari parfait (13 septembre)

Viking Skool (13 septembre)

Han River Police - saison 1 (13 septembre)

Eden 17 - saison 1 (13 septembre)

Black Girl - saison 1 (13 septembre)

Irrésistible - saison 1 (20 septembre)

Marvel Moon Girl et Devil le dinosaure (20 septembre)

Mr. Mercedes - saison 1 à 3 (20 septembre)

This Fool - saison 2 (27 septembre)

The Resident - saiosn 5(27 septembre)

Aux côtés du mal - saison 1 (27 septembre)

Les documentaires, émissions et télérealité de septembre 2023

Atlantide, la cité perdue (1er septembre)

Le tombeau du premier Empereur de Chine (1er septembre)

A la recherche du tombeau d'Alexandre le Grand (1er septembre)

Au plus près des animaux avec Bertie Gregory - saison 1 (13 septembre)

Marvel Studios Rassemblement : le making-of des Gardiens de la Galaxie 3 (13 septembre)

La magie Disney par Lang Lang (15 septembre)

The D'Amelio Show - saison 3 (20 septembre)

Les Kardashian - saison 4 (28 septembre)

Les Légendes des Studios Marvel - saison 2 (29 septembre)

Explorer : perdu en Arctique (29 septembre)

Crédits : Disney.

Les programmes Disney+ de septembre à ne pas manquer

Justified : City Primeval, Traquée, Je s'appelle Groot saison 2 et le documentaire sur Les Gardiens de la Galaxie 3 seront des temps forts des nouveautés Disney+ de septembre 2023. Mais si vous aimez Marvel, il y aura également la saison 2 de la série-doc Les Légendes des Studios Marvel. Un programme qui revient plus en détail sur certains gentils et méchants du MCU. Des nouveaux épisodes qui s'intéressent à Loki après Secret Invasion, aux Gardiens de la Galaxie Vol.3 et à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. L'un des récents échecs de Marvel Studios.

Il y aura aussi la saison 21 de la série animée Les Griffin (Family Guy) de Seth MacFarlane. Les nouvelles sorties Disney+ de septembre 2023 préparent également le terrain pour Black Girl. Un show TV adapté du best-seller de The Other Black Girl par l'écrivaine Zakiya Dalila Harris. Si vous êtes branchés drama coréen, un genre que tout le monde s'arrache ces dernières années, vous pourrez découvrir la saison 1 d'Han River Police. Pour celles et ceux qui consacrent du temps aux productions françaises, le catalogue fait de la place aux films Nos jours heureux avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry et d'autres, ainsi qu'au show télévisé Irrésistible avec la chanteur Camélia Jordana.

Enfin, pour les passionnés d'animation, sachez que l'oeuvre Phénix l'oiseau de feu, d'Osamu Tezuka, va avoir une adaptation en série animée : Eden 17. Et pour les fans de fonds marins et de James Cameron (Avatar 2), un film sur la recherche de l'Atlantide sera aussi disponible sur Disney+.

Je s'appelle Groot - saison 2 (6 septembre)

Groot est de retour dans Je s'appelle Groot saison 2. Prêts à votre dose de mignonnerie ? Le super-héros part encore explorer les confins de l'univers en solo, mais il finira par faire de nombreuses rencontres et découvrira la vie dans ces cinq nouveaux courts-métrages. Il dégustera des marshmallows dans du chocolat, fabriquera un bonhomme de neige démentiel et dangereux, et fera même ami ami avec un oiseau. Bref, des aventures pour Baby Groot.

Justified : City Primeval (6 septembre)

Justified : City Primeval, la mini-série qui fait suite au show FX éponyme, se fera avec Timothy Olyphant, mais sans Quentin Tarantino. Le réalisateur culte de Pulp Fiction, Kill Bill ou encore Once Upon a Time in Hollywood, aurait adoré passer derrière la caméra et diriger l'acteur. Et ça ne s'est pas fait pour une raison personnelle : l'arrivée de son deuxième enfant. « Raylan Givens a quitté le Kentucky et cherche à concilier sa carrière de U.S. Marshal et son rôle de père à temps partiel. Une rencontre fortuite le conduit à Détroit, où il se heurte à un sociopathe violent et à une avocate redoutable » via CinéSérie.

Traquée (22 septembre)

On a malheureusement pas de trailer pour Traquée, mais un simple premier aperçu en image de cette nouveauté Disney+ de septembre 2023. « Brynn Adams est une jeune femme créative et talentueuse rejetée par sa communauté. Solitaire et toujours optimiste, la jeune femme trouve son réconfort entre les murs de la maison où elle a grandi. Une nuit, elle est réveillée par d’étranges bruits provenant d'intrus manifestement non humains. Commence alors un éprouvant face-à-face entre Brynn et une foule de créatures extraterrestres qui, en plus de menacer son futur, l’amèneront à affronter son passé » (via communiqué de presse).

Crédits : Disney.

Les Légendes des Studios Marvel - saison 2 (29 septembre)

La série documentaire Les Légendes des Studios Marvel revient sur Disney+ le 29 septembre 2023 avec une saison 2. Après avoir mis l'emphase sur Ant-Man 3, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et d'autres, c'est au tour Loki. Pile poil avant les nouveaux épisodes prévus le 6 octobre 2023 sur la plateforme de SVOD de Mickey.

Black girl - saison 1 (13 septembre)

« L'histoire de Nella, une assistante éditoriale afro-américaine qui travaille dans une maison d'édition blanche de New York. Elle est ravie d'avoir une collègue noire lorsque la nouvelle, Hazel, arrive, mais est-elle une amie ou une ennemie ? » (via SenseCritique). Une adaptation en série du livre The Other Black Girl produite par la chaîne Hulu.