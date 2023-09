Les nouveautés Netflix de septembre 2023 ont été annoncées fin août et une fois de plus, les abonnés vont se régaler. Entre l'ultime saison 4 de Sex Education, le retour de la série Vampire Diaries en intégralité, les adieux de Désenchantée, les cascades de Tom Cruise dans Jack Reacher ou la sortie du nouvel anime Castlevania, il y a encore de quoi faire. Mais comme chaque mois, la plateforme de SVOD va aussi supprimer un certain nombre de films, séries, documentaires ou émissions de téléréalité de son catalogue. Des suppressions qui sont comme toujours temporaires.

Malheureusement, impossible de savoir à l'avance quand celles-ci feront leur retour sur le service. Tout dépend en effet des négociations pour le renouvellement des droits d'exploitation des différents programmes. Parfois, c'est très rapide comme avec cette trilogie de films Mission Impossible qui a enchaîné les allers-retours sur Netflix en très peu de temps. Sans plus attendre, voici la liste complète des départs de septembre 2023.

Les films, séries et docs qui quittent Netflix en septembre 2023

C'est « cruel » mais c'est comme ça. De nouveaux films, séries et docs sont supprimés de Netflix en septembre 2023, dont certains dans quelques heures seulement. D'ici le mercredi 13 septembre 2023, il faudra dire bye bye aux longs-métrages Mission Impossible 3 à 5. Un départ express pour le moins inattendu car ces derniers faisaient partie des nouveautés d'août 2023, et avaient déjà été supprimés en juin 2023 avant la sortie de Mission Impossible 7. Pour les fans de Tom Cruise, on rappelle que les deux Jack Reacher sont dans la liste des ajouts de ce mois-ci, donc tout n'est pas perdu.

En termes de suppressions imminentes, il y a également l'excellent thriller de Joel Schumacher avec Nicolas Cage : 8 mm. Le réalisateur a beau avoir pondu Batman Forever ainsi que Batman et Robin, il a aussi de chouettes productions à son actif et 8 Millimètres est l'une d'elles. Le même jour, le 14 septembre, Hostel 3, L'Exorcisme d'Emily Rose et l'Éveil avec Robert De Niro et Robin Williams quittent Netflix. Quelques jours plus tard, ce sera le tour de Bad Boys 3, du très (très) dispensable Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson (DogMan) ou encore de Jumanji : Next Level. La suite du reboot avec Dwayne « The Rock » Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito etc.

Dans les départs Netflix de septembre 2023, on trouve aussi des séries TV et documentaires. La firme au N rouge fait notamment un important ménage au niveau de ses anime avec le retrait de licences absolument cultes. Les 31 épisodes de Space Adventure Cobra vivent leurs derniers moments, à l'instar de Saint Seiya : The Lost Canvas ou de Black Lagoon. Dans les docs, on a un film reportage sur le journal d'Anne Frank, un autre sur les conditions d'accouchement pour les femmes au Brésil, et les témoignages de victimes de l'ancien chanteur de R'n'b R. Kelly.

Les films qui disparaissent en septembre 2023

Ave Mater (1er septembre)

Jimmy Jones (1er septembre)

Le sapin de Noël à l’envers (1er septembre)

Sutton’s case (1er septembre)

Synchronic (2 septembre)

Le collecteur de dettes (2 septembre)

Un peu, beaucoup, aveuglément (5 septembre)

Mission: Impossible – Protocole Fantôme (13 septembre)

Rogue Nation : Mission Impossible 5 (13 septembre)

Mission: Impossible III (13 septembre)

8 mm (14 septembre)

Hostel : chapitre III (14 septembre)

L’éveil (14 septembre)

L’exorcisme d’Emily Rose (14 septembre)

La French (14 septembre)

Obsessed (14 septembre)

Iris (15 septembre)

Jumanji : Next Level (21 septembre)

Bad Boys for Life (22 septembre)

Valérian et la Cité des Mille Planètes (23 septembre)

Oh My God (26 septembre)

Animal World (28 septembre)

Paraíso Perdido (28 septembre)

Apprentis Parents (30 septembre)

Barbie apprentie princesse (30 septembre)

Footloose - version 2011 (30 septembre)

L’exorciste : au commencement (30 septembre)

L’exorciste 3 (30 septembre)

L’intervention (30 septembre)

Le Bal des sorcières (30 septembre)

Les Misérables (30 septembre)

Minority Report (30 septembre)

Miracles du ciel (30 septembre)

Paranormal Activity 2 (30 septembre)

Paranormal Activity 3 (30 septembre)

Peur Primale (30 septembre)

Room (30 septembre)

Stand by me (30 septembre)

Les séries qui disparaissent en septembre 2023

Black Lagoon - 3 saisons (13 septembre)

Sisters (1er septembre)

Touch your heart - saison 1 (4 septembre)

Cobra - saison 1 (14 septembre)

Saint Seiya: The Lost Canvas - saison 1 (14 septembre)

The Smart Money Woman - 1 saison (15 septembre)

Lawless Lawyer - saison 1 (19 septembre)

Knightfall - saison 1 (29 septembre)

Beyblade Burst Turbo - saison 1 (30 septembre)

Black Bulett - saison 1 (30 septembre)

Btooom ! - saison 1 (30 septembre)

Code Lyoko - saison 1 à 4 (30 septembre)

Familiar Wife - saison 1 (30 septembre)

Grimoire of Zero - saison 1 (30 septembre)

Le garçon d’à côté - saison 1 (30 septembre)

Misaeng - saison 1 (30 septembre)

Signal - saison 1 (30 septembre)

The Crowned Clown - saison 1 (30 septembre)

The K2 - saison 1 (30 septembre)

Les docs et émissions qui disparaissent en septembre 2023

La magie du journal d’Anne Frank (1er septembre)

Otto Skorzeny, le dangereux itinéraire d’un ancien nazi (21 septembre)

O Renascimento do Parto 2 (30 septembre)

Surviving R. Kelly (30 septembre)

Les programmes Netflix à ne pas rater avant leur suppression

Comme dit plus haut, Mission Impossible 3, Protocole Fantôme, Rogue Nation, ainsi que 8 Mm font partie des programmes supprimés de Netflix en septembre 2023. Mais ils ne sont pas les seuls. Dès le 30 septembre prochain, plusieurs films incontournables disparaissent. On commence avec Minority Report, le long-métrage de Spielberg avec... Tom Cruise ! Encore lui, oui !

Pour les plus vieux ou les plus jeunes, ne manquez pas Peur Primale. Un thriller juridique à la fin marquante avec les performances remarquées d'Edward Norton et Richard Gere. Si vous voulez (re)découvrir l'une des influences des créateurs de la série Netflix Stranger Things, n'hésitez surtout pas à lancer Stand By Me. On vous le recommande même chaudement. Un film sur l'adolescence avec Corey Feldman alias Bagou des Goonies.

Ce n'est pas encore la période d'Halloween, mais différents films d'horreur échappent aux abonnés Netflix en septembre 2023. On relève ainsi la franchise à petit budget mais qui a rapporté des millions : Paranormal Activity, L'Exorciste 3 et L'Exorciste : au commencement. Il ne fait pas bon d'être un exorciste sur le service visiblement ce mois-ci. Contrairement aux nouvelles sorties de la plateforme, les départs sont fixes, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autres dans les jours à venir.

Trilogie Mission Impossible 3 à 5 (13 septembre)

Tic tac, vous n'avez plus que quelques heures pour faire votre retard sur la saga cinématographique Mission Impossible. Si vous êtes vraiment à court de temps, accordez-le au moins à Protocole Fantôme et Rogue Nation, qui sont importants dans la compréhension de Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1. Et si c'est réellement compliqué, alors concentrez-vous sur MI4 : Rogue Nation qui, pour beaucoup, est l'un des meilleurs épisodes de la franchise grâce à l'arrivée de Rebecca Ferguson au casting.

8 Mm (14 septembre)

Même s'il a eu une traversée du désert, l'obligeant à prendre n'importe quel rôle pour se remettre d'aplomb financièrement et ainsi venir en aide à sa famille, Nicolas Cage peut se targuer d'avoir une énorme filmographique avec de gros morceaux. 8 Mm fait partie des films à voir. On y suit le détective Tom Welles dont la vie est sur le point de changer grâce à Madame Christian, une veuve qui lui confie une vidéo au format huit millimètres, dans laquelle une jeune femme se fait assassiner brutalement. À ne pas louper sur Netflix.

Minority Report (30 septembre)

Trois ans avant La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, Steven Spielberg a marqué les esprits grâce à Minority Report. L'adaptation de la nouvelle du romancier de SF Philip K. Dick. Une réalisation virtuose, un scénario béton, une interprétation impeccable et une photographie dantesque font du long-métrage un indispensable.

« En 2054, à Washington, la société du futur a éradiqué les criminels en se dotant du système de prévention / répression le plus sophistiqué du monde. Cachés en plein coeur du Ministère de la Justice, trois extra lucides captent les signes précurseurs des violences homicides et envoient les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la « Précrime » (via CinéSérie).

Saint Seiya : The Lost Canvas (14 septembre)

L'une des séries Chevalier du Zodiaque, Saint Seiya : The Lost Canvas, sera très bientôt indisponible sur Netflix. Une histoire alternative qui se déroule en parallèle de Next Dimension et qui se focalise sur la Guerre sainte. « Le 18ème siècle. Trois orphelins passent leur enfance ensemble mais sont séparés par le destin : Sasha, réincarnation d'Athéna, Alone, son frère aîné qui est l'hôte désigné d'Hadès, et Tenma, leur ami et réincarnation du Saint de Pégase. Des années plus tard, Tenma et Sasha se retrouvent au Sanctuaire, bastion des Saints d'Athéna. De son côté, Alone sombre dans le désespoir et la peinture qu'il aimait tant devient un instrument de mort. La mystérieuse Pandore le rejoint et lui fait prendre conscience de son destin en tant qu'hôte d'Hadès : une nouvelle Guerre Sainte débute » (via SaintSeiyaPedia).