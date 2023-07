Cela fait des années que l'on attend des nouvelles de la suite de Game of Thrones et finalement son auteur donne enfin de bonnes nouvelles. Que peut t-on découvrir ?

Cela fait 12 ans que nous n’avons pas eu de nouveautés concrètes de la suite en roman de Game of Thrones (A Song of Ice and Fire). En fait depuis le dernier ouvrage, l’adaptation télévisée a été forcée de traiter de nombreux événements en dépassant tout ce qui avait été écrit dans les livres, pour le plus grand malheur des fans. D'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle la fin de la série HBO est tant décriée pour ses choix scénaristiques malgré la participation de son auteur : George R.R. Martin.

Game of Thrones, des nouvelles de la suite

Winds of Winter, l’avant-dernier roman de la saga Game of Thrones est en cours d'élaboration presque tous les jours, selon le blog Not a Blog de George R.R. Martin. Voici ce que l'on peut lire et découvrir dans le détail :

Oui, oui, bien sûr, j’ai travaillé sur Winds of Winter. Presque tous les jours. Écrire, réécrire, éditer, écrire encore un peu. Faire des progrès constants. Pas aussi vite que je le voudrais.. certainement pas aussi vite que VOUS le voudriez... mais des progrès quand même.

Ce n'est donc pas encore terminé mais les progrès sont constants. Il faut dire que Game of Thrones a décollé en popularité en 2010 et depuis la pression s’est accrue sur la qualité des livres publiés par l’auteur, répondre aux demandes des fans doit sembler un exploit impossible pour son auteur. De l'autre coté, il parait surprenant que le livre soit toujours en préparation après 12 ans... On sait que plusieurs centaines de pages sont déjà prêtes mais nous n'avons pas encore d'idée sur la potentielle publication. Très clairement son auteur travaille assez lentement.

L'histoire d'un mythe

À ce jour, cinq autres romans ont été publiés, avec deux autres volumes prévus pour compléter la série. Voici la liste complète actuellement :

A Game of Thrones (1996)

A Clash of Kings (1998)

A Storm of Swords (2000)

A Feast for Crows (2005)

A Dance with Dragons (2011)

The Winds of Winter (à paraître)

A Dream of Spring (à paraître)

Comme on peut s'y attendre, les livres offrent une plus grande profondeur et complexité aux personnages, en fournissant plus de contexte et d'arrière-plan pour leurs actions et motivations. Certains personnages secondaires importants dans les livres sont peu développés dans la série, et certains personnages ont des arcs de personnage différents ou plus approfondis. De plus les livres contiennent de nombreuses intrigues secondaires qui n'ont pas été incluses dans la série télévisée. Si vous aimez Harry Potter, vous savez que c'est un peu la même chose avec les films.