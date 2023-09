Si le DCU enchaîne les échecs au box-office, chez Marvel, ça ne va pas forcément mieux. Sans être un flop total, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n'a même pas dépassé les 500 millions de dollars au box-office mondial. La maison des super-héros est rentrée dans ses frais, mais pas au point de célébrer cette performance. Les critiques ont été aussi généralement moins tendres avec les dernières productions. Bref, l'équilibre n'est plus comme avant ce qui a amené Disney à réagir et a annoncé des changements.

Les séries Marvel Studios retardées par Disney... dont Loki ?

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a conduit quasiment tous les studios à repousser leurs sorties. Personne n'est épargné et surtout pas Marvel Studios, qui même avant cet événement, avait dû bousculer son calendrier. L'objectif derrière cette décision est clair : renouer si possible avec le succès en changeant son fusil d'épaule sur les séries Disney+. Il faut en produire moins pour réaliser au passage des économies, de meilleure qualité et espacer leur mise en ligne sur la plateforme.

« Les studios Marvel n'avaient jamais été présents sur le secteur de la télévision à un niveau important. Non seulement ils ont augmenté leurs sorties de films, mais ils ont également fini par produire un certain nombre de séries TV. Et sincèrement, je pense que ça a dispersé l'attention » avait fait savoir Bob Iger, PDG de Disney (via Variety). Pour cette raison et par rapport à la grève, Marvel annonce différents retards pour des séries Disney+ très attendues, qui étofferont comme les autres le MCU.

D'abord, une bonne nouvelle : Loki saison 2 sera bien disponible le 6 octobre prochain. En revanche, pour les autres, ça se gâte. Les nouveaux épisodes de What If... ? qui auraient dû être diffusés au début de l'année sont prévus pour le 25 décembre 2023. Echo, le spin-off de la série Hawkeye, passe du 29 novembre 2023 en janvier 2024, sans date définie. Le show télévisé animé X-MEN ‘97 glisse aussi au début 2024, alors qu'il était supposé arriver fin 2023 également. Agatha : Darkhold Diaries, le spin-off sur la méchante de WandaVision, débarquera à l'automne 2024 au lieu de l'hiver 2023. L'un des plus gros retards relevé pour les prochaines séries Marvel, mais il y a pire.

Aperçu de Loki saison 2 (crédits : Disney).

Le nouveau calendrier des sorties Disney+ du MCU

Marvel Studios et Disney+ repousse aussi Ironheart, Wonder Man et Daredevil Born Again... indéfiniment. Le retour du Diable de Hell's Kitchen devait pourtant se faire au printemps 2024. Et ce nouveau calendrier n'est pas gravé dans le marbre. Les deux sociétés peuvent encore revoir le planning en raison de la grève à Hollywood, mais aussi de la colère des artistes VFX. Par rapport à la grève, les géants américains comme Disney ne veulent absolument rien céder, et n'ont donc pas l'intention d'améliorer les conditions de vie des acteurs et des auteurs. Les studios sont prêts à aller jusqu'au bout, « jusqu'à ce que les membres du syndicat commencent à perdre leurs appartements et leurs maisons ». Des propos glaçant mais bien réels.

Mais depuis quelques semaines, il y a aussi un mouvement des professionnels des effets visuels. Face aux limites délirantes pour rendre leurs travaux, aux heures supplémentaires et l'équité salariale qui ne s'appliquent pas aux artistes, un certain nombre à appeler à un vote pour se syndicaliser. Ils ont décidé ne plus subir, mais d'agir, ce qui pourrait donc avoir des répercussions sur les séries encore non finalisées. La production de Spider-Man Across the Spider-Verse a été particulièrement touché par ces problèmes. C'est l'un des motifs du décalage de la suite, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. La partie est par conséquent loin d'être gagnée pour Marvel et ses futurs programmes qui font également les frais de leur propre inaction.

Calendrier des prochaines séries du MCU :