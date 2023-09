Avec la grève actuelle touchant à la fois les acteurs et les scénaristes d'Hollywood, découvrir une nouvelle série américaine relève presque du miracle. Mais c'est pourtant ce qui vient de se passer avec Gen V, spin-off de The Boys qui était visiblement assez avancé en termes de tournage et de post-production pour se permettre une sortie en grande pompe à l'occasion de la rentrée. Plus exactement le 29 septembre prochain. Avant de pouvoir en profiter pleinement, Amazon Prime Video a dévoilé une ultime bande-annonce pour vous faire saliver. Ça promet beaucoup de belles choses.

Prime Video comble les fans

Comme on le sait depuis longtemps, le spin-off Gen V sur Prime Video souhaite nous montrer de jeunes hommes et femmes super-héros qui apprennent à manier leurs pouvoirs et qui sont bourrés d'hormones. L'occasion de montrer des scènes complètement décomplexées en termes de gore et de sexualité. Et côté hémoglobine justement, les amateurs sur petit ou grand écran en auront pour leur argent avec la nouvelle bande-annonce visible ci-dessous :

Cette vidéo est aussi une bonne opportunité d'admirer tout le casting dont notamment Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Patrick Schwarzenegger (le fils de Schwarzenegger), Lizzie Broadway (The Rookie), Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), London Thor (Shameless) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars). Si la bande-annonce ne montre pas de protagonistes de la série The Boys, pas de panique ! D'après les quelques informations qui circulent sur le sujet, l'acteur Jessie Usher, qui incarne A-Train, et Jensen Ackles, qui interprète le Petit Soldat, devraient avoir une place dans ce spin-off. Ça sera aussi le cas pour les actrices Claudia Doumit et Colby Minifie, que les fans apprécient particulièrement. C'est Prime Video qui l'indique dans son descriptif.

Une attente très grande

Il suffit de jeter un œil dans les commentaires du trailer français ou anglo-saxon pour se rendre compte à quel point l'attente est grande et que la bande-annonce a eu l'effet escompté. C'est même assez dithyrambique. Il faut dire que la série Prime Video The Boys originale a une fan-base assez colossale et fut un véritable succès lors de la diffusion de l'ensemble de ses saisons. Véritable satire des films de super-héros et plus largement de la vie américaine, l'œuvre réussit à montrer les travers de notre société contemporaine tout en surfant sur l'amour bien réel des gens pour les super-héros, via des univers comme Marvel et DC.

Ce spin-off est donc l'occasion parfaite d'approfondir un peu plus le lore de The Boys, tout en étant sûrement la meilleure solution pour attendre la saison 4. Qui, pour rappel, est totalement en pause en raison de la grève qui se tient à Hollywood et qui touche toutes les grosses productions (Disney, Marvel, Netflix, etc.). Ce n'est pas la seule grosse série à venir en septembre, puisqu'on retrouvera aussi sur Prime Video The Continental : From the World of John Wick le 22 septembre prochain. Celle-ci est cette fois un spin-off de John Wick.