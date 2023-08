Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions de téléréalité Netflix de septembre 2023 ont été annoncées. Le programme culte de toute une génération arrive, et un autre fait déjà ses adieux.

Comme à chaque fois, les prochains ajouts de la plateforme se dévoilent avec un peu d'avance. Un bon moyen d'être dans les starting-blocks pour accueillir les nouveautés Netflix de septembre 2023. Après trois mois consécutifs résolument énormes, la firme au N rouge peut-elle encore suivre la cadence ? A priori, oui, car il y a quand même des grosses cartouches, plus particulièrement dans la catégories des séries télévisées. Deux d'entre elles vont vivre leurs derniers moments, mais l'héritage d'une autre va perdurer avec l'arrivée de l'intégralité des épisodes. Une nouvelle extra pour les abonnés et les fans de la première heure.

Les nouvelles sorties Netflix de septembre 2023 vont aller encore plus piocher dans les souvenirs d'enfance avec le reboot de Spy Kids. Une franchise culte, surtout le premier volet, pour des millions de bambins devenus adultes. Un retour qui a pour l'heure été très mal reçu sur la Toile. Des réactions attendues lorsque l'on touche à une licence qui est (très) chère aux yeux de certains.

Les nouvelles sorties Netflix de septembre 2023

Les trentenaires, désormais presque quarantenaires ont eu Buffy, et les plus jeunes, Vampire Diaries. Une série CW (Gossip Girl, Les Frères Scott) qui met en scène deux frères vampires aux caractères bien différents, Stefan et Damon Salvatore, et l'adolescente Elena Gilbert (Nina Dobrev) qui va voir sa vie transformée après cette rencontre impossible. Les huit saisons du show TV seront disponibles dans les nouveautés Netflix de septembre 2023. Et tant qu'on évoque les séries télévisées, sortez les mouchoirs car une bande de lycéens très attachants sont sur le départ malheureusement.

Après quatre saisons, il est temps pour Sex Education de tourner la page. L'une des plus vieilles productions originales Netflix avec Stranger Things. C'est donc la dernière fois que l'on retrouvera Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Adam (Connor Swindells), Ruby (Mimi Keene), Aimee (Aimee Lou Wood) ou Jean (Gillian Anderson), l'ex-Dana Scully dans X-Files devenue sexologue le temps de la série. L'un des rôles les plus appréciés.

Si vous aimez le cinéma français, les nouveaux ajouts Netflix comprennent le film Banlieusards 2 du rappeur Kery James. Une suite qui continue l'histoire de trois frères aux destins différents. Demba qui a frôlé la mort, Soulaymann qui commence sa vie d'avocat et de Nomouké qui sera impliqué dans des échauffourées de quartiers. « L'histoire des frères Traoré n'était pas terminée... » a écrit Kery James sur Twitter lors de l'annonce de la date de diffusion. Si vous êtes plutôt friands de gros blockbusters américains, pas forcément de qualité mais qui font tout exploser, et de dinosaures, vous devriez être servis. Jurassic World : Le Monde d'après, le dernier épisode de la nouvelle trilogie, sera également disponible dès le début de mois. Non pas qu'on le recommande, mais il faut bien mettre en lumière les plus grosses nouveautés.

Les films de septembre 2023

Happy Ending (1er septembre)

Mes frères et moi (1er septembre)

Paddington (1er septembre)

Paddington 2 (1er septembre)

Friday Night Plan (1er septembre)

Un jour et demi (1er septembre)

Edmond (1er septembre)

La Cage dorée (1er septembre)

Firestarter (1er septembre)

Monsieur & Madame Adelman (6 septembre)

Jurassic World : Le Monde d'après (8 septembre)

Il était une fois un crime (13 septembre)

Freestyle (13 septembre)

Ehrengarde ou l'Art de la Séduction (14 septembre)

La probabilité statistique de l'amour au premier regard (15 septembre)

Le Comte (15 septembre)

Barbie : Skipper - La grande aventure de baby-sitting (15 septembre)

Spy Kids : Armageddon (22 septembre)

Banlieusards 2 (27 septembre)

Carga Màxima (27 septembre)

Les séries de septembre 2023

Flash - saison 8 (1er septembre)

Désenchantée - saison 5 (1er septembre)

Kingdom - saison 4 (1er septembre)

Power Players (1er septembre)

The Walking Dead - saison 11 partie 3 (3 septembre)

I3P - saison 1 (5 septembre)

Au rapport ! - saison 1 (6 septembre)

La famille Tahir - saison 1 (6 septembre)

Infamia - saison 1 (6 septembre)

6ixtynin9 - saison 1 (6 septembre)

Prédateurs - saison 1 (6 septembre)

Virgin River - saison 5 (7 septembre)

Gamera : Régénération - saison 1 (7 septembre)

Chère petite (7 septembre)

(7 septembre) Top Boy - saison 3 (7 septembre)

Dévoré par les flammes - saison 1 (8 septembre)

A Time Called You - saison 1 (8 septembre)

Les Veuves du jeudi - saison 1 (14 septembre)

Miseduction - saison 1 (15 septembre)

Vampire Diaries - l'intégrale (15 septembre)

The Club - saison 2 (15 septembre)

Sex Education (21 septembre)

Kengan Ashura - saison 2 (21 septembre)

Song of the bandits (22 septembre)

Encounters : Témoins d'un autre type (27 septembre)

Castlevania : Nocturne (28 septembre)

Les documentaires, émissions et téléréalité de septembre 2023

Les glaneurs et les glaneuses (1er septembre)

Et si le loup... c'était elle ? - saison 1 téléréalité (3 septembre)

Paroles de scouts: le malaise américian (6 septembre)

Spy ops : secrets de missions (8 septembre)

Selling The OC - saison 2 téléréalité (8 septembre)

Glow-up - saison 5 téléréalité (12 septembre)

Tapie - saison 1 (13 septembre)

Le catch dans la peau (13 septembre)

Les programmes Netflix de septembre 2023 à ne pas manquer

Sex Education saison 4 et Vampire Diaries seront les plus grosses nouveautés séries Netflix de septembre 2023, mais ce ne sont pas les seules pour autant. Malgré le succès tonitruant, Désenchantée ou Disenchantment en VO, le show TV de Matt Groening s'arrête après cinq saisons. L'aventure touche par conséquent à sa fin et on saura si la princesse va ou non sauver son royaume de son horrible mère. Dans le même temps, Castlevania Nocturne fera son entrée sur le service de SVOD. Une série animée inédite qui se déroule à l'époque de la Révolution Française. Un spin-off à l'anime original déjà disponible sur Netflix.

En termes de nouveautés incontournables, on se doit de signaler la présence de Spy Kids Armaggedon. Un reboot de la saga cinématographique par Robert Rodriguez et son fils qui a bien grandi. Pour rappel, Rodriguez était déjà aux commandes des quatre précédents films. Au moins, il connaît bien la maison, mais vu les premières réactions, ça risque de ne pas suffire. Les morts-vivants de The Walking Dead seront aussi de retour pour la partie 3 de la saison 11, tout comme le bébé du rappeur Drake, Top Boy saison 3. Un show britannique très bien reçu par la critique et qui va offrir sa conclusion aux abonnés Netflix.

Sex Education - saison 4 (21 septembre)

Faites vos adieux à Sex Education, la série se termine avec la saison 4 qui sera disponible le 21 septembre 2023. Dans le premier teaser, on retrouve un Otis en galère qui tente d'expliquer qu'il est sexothérapeute aux étudiants de son université et qu'il peut prodiguer ses conseils à toutes celles et ceux qui en font la demande. Saura t-il mettre en application ce qu'il a appris pour reconquérir Maeve à la fin ?

Spy Kids Armageddon (22 septembre)

« Une nouvelle famille, une nouvelle aventure et une nouvelle génération d'espions ». Voici comment Netflix présente Spy Kids Armageddon. Le cinquième épisode qui est en réalité un reboot de l'oeuvre originale. Cette fois, les parents sont joués par Zachary Levi (Chuck) et Gina Rodriguez (Jane The Virgin), et les enfants par le duo Everly Carganilla (Yes Day) et Connor Esterson (Chad). « Lorsque les enfants des plus grands agents secrets du monde contribuent involontairement à la dispersion d'un virus informatique qui offre à son inventeur le contrôle absolu de toutes les technologies, ils sont contraints de devenir espions à leur tour pour sauver leurs parents, et le monde » via CinéSérie.

Castlevania Nocturne (28 septembre)

En attendant que Konami annonce un nouveau jeu, la firme au N rouge se paye l'anime Castlevania Nocturne. Un nouveau format épisodique où l'on suivra un descendant de Belmont durant la Révolution Française. « Prêts à suivre les aventures de Richter, un descendant de la famille Belmont, pendant la Révolution Française de 1792 ? ». Le scénario est signé Clive Bradley (Trapped).

Vampire Diaries - l'intégrale (15 septembre)

Vous connaissiez le triangle amoureux de Buffy, Angel et Spike, voici celui de Vampire Diaries avec Elena, Stefan et Damon. C'est très similaire avec un aspect plus guimauve, production CW oblige, mais qui ne lésine pas sur quelques scènes sanglantes. « Quatre mois après le tragique accident de voiture qui a tué leurs parents, Elena Gilbert, 17 ans, et son frère Jeremy, 15 ans, essaient encore de s'adapter à cette nouvelle réalité. Belle et populaire, l'adolescente poursuit ses études au Mystic Falls High en s'efforçant de masquer son chagrin. Elena est immédiatement fascinée par Stefan et Damon Salvatore, deux frères que tout oppose. Elle ne tarde pas à découvrir qu'ils sont en fait des vampires... »

Une série créée par Kevin Williamson, le scénariste de la saga slasher mythique Scream, Souviens-toi l'été dernier, Dawnson ou encore le très The Faculty de Robert Rodriguez. L'intégrale Vampire Diaries sera proposée sur Netflix à partir du 15 septembre prochain.

Désenchantée - saison 5 (1er septembre)

Tout est chaos dans Désenchantée saison 5. Bean, une princesse rebelle qui apprécie plutôt bien l'alcool, doit encore se dresser contre sa mère, la reine Dagmar. Une horrible personne qui sème le trouble dans le royaume de Dreamland. À Bean de l'anéantir une bonne fois pour toutes et de rétablir la paix dans son monde. Est-ce qu'elle sera à la hauteur ? Là est toute la question.