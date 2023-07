Comme chaque fin de mois, les plateformes de SVOD dévoilent leur planning à venir. Et pour l'été, qui est censé être une période calme, les différents services de streaming vidéo gâtent plutôt leurs abonnés. Un bon moyen qu'ils ne se fassent pas la malle avant de partir en vacances, ou de les occuper s'ils ne peuvent pas se permettre de bouger. Il est donc temps pour Amazon de révéler les nouveautés Prime Video d'août 2023. Un mois qui ne devrait pas décevoir, sauf en termes de documentaires, puisque le géant américain a négocié des gros films et des séries importantes.

Pour les retardataires, on rappelle que les nouveautés Amazon Prime Video de juillet 2023 avaient été très solides et qu'elles sont toujours disponibles. Les fans d'aventure peuvent se laisser tenter par les adaptations live-action d'Uncharted et de Tomb Raider (version Alicia Vikander). Les adeptes de La La Land peuvent encore découvrir The First Man du même réalisateur, Damien Chazelle, qui retrace l'histoire du premier homme à avoir marcher sur La Lune. Mais il y a bien plus avec Mortal Engines, Jurassic World : Fallen Kingdom, La Grande Aventure LEGO, Django Unchained...

Les nouvelles sorties Prime Video d'août 2023

Pour les nouveautés Prime Video d'août 2023, Amazon ne déçoit pas. Afin de bien commencer le mois, la plateforme offrira une nouvelle série. Les Fleurs Sauvages avec Sigourney Weaver (Avatar) dans le rôle principal. La saison 2 du teen drama Cruel Summer débarquera le 11 août et racontera une toute nouvelle histoire. Avec une brochette fraîche d'acteurs et actrices absents de la première saison.

À quelques semaines d'intervalle, les intégrales de The Middle et de Gotham seront également disponibles sur Prime Video. La première est une sitcom dans la lignée de Malcom qui aura réussi à réunir jusqu'à 8,40 millions de téléspectateurs aux États-Unis lors de sa saison 3. On suit une famille loin d'être parfaite avec des enfants plus qu'atypiques. Gotham est quant à lui un show télévisé dérivé de l'univers du Chevalier Noir qui se focalise sur la naissance de Batman, de ses ennemis et alliés. On a ainsi des versions très jeunes du commissaire James Cordon, de Bruce Wayne, du Joker ou encore de Catwoman. Une série qui comporte bien plus de personnages emblématiques que ceux cités, mais vous le verrez si vous décidez de lancer les 5 saisons sur Amazon Prime Video.

Les fans d'horreur vont être servis avec l'arrivée de Ça (2017) et surtout d'Evil Dead 3 : L'Armée des Ténèbres. L'épisode le plus barré de la saga culte de Sam Raimi. Cette fois, Ash repousse les limites du possible en se greffant une tronçonneuse à la place du poignet, avec un fusil à canon scié dans l'autre main, pour aller se mesurer à des squelettes en 1300. De l'horreur comique absolument jouissive.

Et pour celles et ceux qui aiment vraiment se faire peur, mais dans le mauvais sens, Morbius arrive dans les nouvelles sorties Prime Video d'août 2023. L'un des spin-offs de Spider-Man qui a été un véritable massacre. L'une des pires adaptations qui a fait un four monumental au cinéma mais qui, étrangement, semble s'être relevé en VOD. Attention tout de même, ce constat ne semble s'appliquer qu'au service américian VUDU, et il n'y aucune donnée pour vérifier cela.

Les films d'août 2023

En Eaux troubles (1er août)

L'Ultime razzia (1er août)

Seul contre tous (1er août)

Evil Dead 3 : L'Armée des Ténèbres (1er août)

La Dernière marche

Mr. Wolff (2 août)

Projet X (3 août)

Kandahar (4 août)

Time is up 2 (4 août)

Les Miller, une famille en herbe (4 août)

My Dear F***ing Prince (11 août)

Blacklight (11 août)

American Pie (15 août)

Notre-Dame brûle (18 août)

Désigné Coupable (25 août)

Morbius (30 août)

Les séries d'août 2023

Gotham l'intégrale (1er août)

Les Fleurs Sauvages - saison 1 (4 août)

Cruel Summer - saison 2 (11 août)

À découvert - saison 1 (18 août)

Jury Duty - saison 1 (25 août)

The Middle l'intégrale (25 août)

Les documentaires d'août 2023

Destination NBA : A G League Odyssey (8 août)

Les programmes Amazon Prime Video d'août 2023 à ne pas manquer

Avant la sortie d'En eaux (très) troubles (The MEG 2), Amazon Prime Video vous propose de (re)voir En eaux troubles avec Jason Statham. Un film dans lequel l'acteur américain est confronté à un Megalodon de 23 mètres de long. Même s'il est sérieux, le long-métrage est un plaisir coupable et honnêtement, l'un des meilleurs du genre. Du genre, on insiste là-dessus évidemment. Liam Nesson n'essaiera pas de tuer un requin dans le film Blacklight, mais des méchants bien humains, comme d'habitude.

Pour faire remonter les souvenirs de l'adolescence aux abonnés, le service de streaming ajoute American Pie. Une comédie absolument culte. Dans le style teen-movie, on relève aussi l'ajout de Projet X. L'histoire de trois lycéens qui vont vouloir organiser LA fête de leur vie, mais qui vont très vite perdre le contrôle de la situation.

Si vous ne l'avez pas vu, il est impossible de passer à côté de Misery de Rob Reiner (Stand by Me), adapté du roman de Stephen King, avec les performances mémorables de Kathy Bates et James Caan. Mais c'est bien l'interprétation glaçante de Kathy Bates, l'infirmière Annie Wilkes, qui continue d'impressionner encore aujourd'hui. L'un des gros incontournables Prime Video d'août 2023.

Evil Dead III : L'Armée des Ténèbres (1er août)

Si vous aimez la comédie d'horreur, Evil Dead 3 : L'Armée des Ténèbres est aussi indispensable que les deux précédents volets. « Une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil à canon scié dans l'autre main, Ash, le héros des Evil Dead, remonte le cours du temps jusqu'en 1300. Là, il lui faut mettre la main sur le Nécronomicon, grimoire à l'origine de ses malheurs. Sa quête se transforme vite en effarante croisade, qui le mène à affronter une armée de squelettes » synopsis officiel d'Army of Darkness.

Ça - version 2017 (1er août)

Tout le monde connaît le clown Ça, mais peut-être pas dans cette version moderne en deux parties, comme l'excellent téléfilm avec Tim Curry et le roman de Stephen King. Ce remake signé Andy Muschietti (The Flash) reprend la même trame scénaristique. Une bande de jeunes qui vivent à Derry, dans le Maine, forment Le Club des Ratés pour se soutenir entre eux. Les sept gamins étant persécutés par les autres camarades de leur école. Mais ce n'est rien par rapport à l'autre menace à laquelle ils vont devoir faire face...

Misery (1er août)

On reste chez Stephen King avec l'arrivée prochaine de Misery sur Amazon Prime Video. Un thriller dramatique avec les acteurs James Caan (Paul Sheldon) et Kathy Bates (Annie Wilkes). Paul Sheldon, écrivain à succès et auteur d'une série de bouquins « Misery », est victime d'un sérieux accident tandis qu'il tentait de rentrer à New-York. Par chance, il est secouru par une infirmière, Annie Wilkes, qui s'avère aussi être une admiratrice de ses travaux. Une rencontre qui va prendre un tournant que l'auteur n'aurait probablement jamais imaginé. Un bijou.

En Eaux Troubles (1er août)

Un Megalodon et Jason Statham, le combo parfait ? On a effectivement un bon nanard qui fonctionne franchement bien dans le genre. À tel point qu'on est très curieux de voir la suite, En Eaux (très) troubles (The MEG 2), cet été. « Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps ».

Gotham (1er août)

Ca ne vaut à aucun moment les films Batman de Tim Burton, Christopher Nolan ou la série animée mythique, mais Gotham se laisse regarder. Peut-être par envie de voir si le show est capable ou non de montrer une version du Chevalier Noir avant la fin. C'est le cas ? Surprise... Tout commence, encore, par le meurtre de Thomas et Martha Wayne, les parents du futur justicier à la cape noire. Une série TV avec Cameron Monaghan (Star Wars Jedi Survivor) ou encore Morena Baccarin (Deadpool) au casting.