Une grosse série Prime Video, concurrente de Game of Thrones et des Anneaux de Pouvoir, s'apprête à revenir sur le petit écran et le montre avec une grosse bande-annonce.

Alors que The Boys saison 4 ne devrait pas sortir en 2023, en raison de la grève des scénaristes, une série Amazon Prime Video est définitivement prête à faire son retour. L'une des plus chères de l'histoire pour la plateforme et le monde de la télévision en général. Un programme qui a même mis à mal la concurrence comme Netflix.

L'une des séries Amazon Prime Video les plus chères de retour

Quelle la mystérieuse série Prime Video qui annonce son comeback ? Les Anneaux de Pouvoir ? Non, comme pour The Boys, c'est mal partie car cette nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux est victime de la grève à Hollywood. Le show TV qui s'apprête à débarquer dès le 1er septembre 2023, c'est La Roue du Temps saison 2. Une série Amazon Prime Video à 100 millions de dollars avec la très talentueuse Rosamund Pike (Gone Girl) dans le rôle principal.

« La vie de cinq villageois bascule quand une femme puissante et mystérieuse leur révèle que l'un d'eux est l'enfant d'une ancienne prophétie qui pourra plonger le monde dans les Ténèbres à jamais. Accepteront-ils de suivre cette inconnue afin de préserver le Monde, avant que le Ténébreux ne s'échappe de sa prison et que l’Ultime Bataille ne commence ? » tel était le synopsis de La Roue du Temps saison 1 actuellement disponible sur Prime Video.

Lors de la diffusion de la première saison 1, le show s'est rapidement hissé dans le top 5 des meilleurs lancements de la plateforme de SVOD d'Amazon. Et contrairement à d'autres séries, les téléspectateurs ont eu à cœur de la terminer et ne pas s'arrêter en cours de route. Une adaptation live-action des romans de Robert Jordan qui est notée 7,1/10 sur IMDB, et qui a un score de 89% sur Rotten Tomatoes pour la critique. Ca se gâte par contre pour le public qui n'attribue guère plus de 59% sur plus de 5 000 retours. Pour cette saison 2, Prime Video voit les choses en très grand et n'a pas hésité à valider un budget encore plus important.

La Roue du Temps dévoile sa saison 2

Avec 1,16 milliard de minutes vues, une donnée qui intéresse particulièrement Prime Video, La Roue du Temps n'a jamais été menacé. Un record qui a permis de coiffer au poteau neuf séries Netflix à l'époque, dont Tiger King qui a bénéficié d'un bon buzz médiatique pourtant. La saison 2 sortira à la rentrée et d'après le co-directeur d'Amazon Studios, le budget est cette fois supérieur à 100 millions de dollars. « La Roue du Temps est l’une des séries les plus chers que nous avons financé. Nous sommes très fiers de cet investissement, nous pensons que cela se voit à l’écran, et nous allons dépenser plus en saison 2 que le montant alloué à la saison 1 » a révélé Vernon Sanders (via La Pierre de Tear).

Pour ce qui est du synopsis de La Roue du Temps, le voici. « Rand pensait avoir détruit le Ténébreux, mais le mal n'a quant à lui pas disparu et de nouvelles et anciennes menaces apparaissent. Ces forces obscures sont à la recherche des jeunes amis des Deux Rivières, désormais dispersés à travers le monde. La femme qui les a trouvés et guidés est désormais impuissante et ne peut plus leur venir en aide. Le groupe d’amis doit trouver d'autres sources de force : en chacun d’entre eux, ou en eux-même, dans la lumière… ou dans l'obscurité ».

La Roue du Temps revient sur Amazon Prime Video à compter du 1er septembre 2023.