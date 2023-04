Le catalogue Paramount+ s'enrichit en ce mois d'avril 2023 avec des nouveautés films et séries. C'est moins fourni que Netflix, Disney+ ou Prime Video, mais dans cette sélection restreinte, il y a du très lourd. Des vieux contenus connus de tous, ou presque, mais également un programme totalement inédit qui pourrait plaire aux nostalgiques de Danny Zuko et Sandy Olsen.

Les nouvelles sorties Paramount+ d'avril 2023

Ces dernières heures, Paramount+, une plateforme totalement indépendante mais disponible via des bouquets comme celui de Canal+, a mis à jour son catalogue avec une sortie majeure du petit écran. Il s'agit de la série Grease: Rise of the Pink Ladies, comme le film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Un long-métrage qui, à l'image de Dirty Dancing (la version avec Patrick Swayze et Jennifer Grey), s'est hissé au rang de référence de la pop culture. 45 ans plus tard, la bande à Sandy est de retour !

Voilà pour la grosse nouveauté de la semaine, mais depuis le début du mois, il y a du très beau monde. Des nouveautés au rayon films et séries d'animation. On commence par une production américano-française avec l'une des meilleures œuvres, si ce n'est la meilleure de Luc Besson. Léon avec Jean Reno dans le rôle d'un tueur à gages et Natalie Portman, une enfant qui évolue dans ce milieu risqué malgré elle. Un classique avec une actrice qui avait déjà tout d'une grande.

Ensuite, on a Shutter Island de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Un polar exécuté d'une main de maître et interprété avec brio qui sait jouer avec le spectateur jusqu'à la toute fin. Évitez d'aller faire des recherches dessus si vous ne l'avez pas vu, au risque de vous spoiler. Pour se détendre et rigoler dans une ambiance WTF au possible, il y a la trilogie Scary Movie qui parodie, entre autres, la franchise slasher de Wes Craven, Scream.

Les films d'avril 2023

Léon (disponible)

Scary Movie Trilogie (disponible)

Shutter Island (disponible)

The Truman Show (disponible)

La Boum 1 & 2 (disponible)

Les Lyonnais (disponible)

No Game No Life: Zero (disponible)

Psycho-Pass : Sinners of the System (disponible)

Forrest Gump (19 avril)

Les séries d'avril 2023

Rabbit Hole (disponible depuis fin mars)

1923 (disponible)

Grease: Rise of the Pink Ladies (disponible)

Save Me - saison 1 & 2 (disponible)

Yonder - saison 1 (disponible)

Peppa Pig - saison 1 à 6 (disponible)

Baby Shark - saison 1 & 2 (disponible)

Hunter x Hunter - l'intégrale (disponible)

Naruto - l'intégrale (disponible)

Naruto Shippuden - l'intégrale (disponible)

Assassination Classroom - saison 1 & 2 (disponible)

George & Tammy (27 avril)

Jean Reno et Natalie Portman dans Léon de Luc Besson (crédits : CinéSéries).

Les programmes Paramount+ d'avril 2023 à ne pas manquer

En plus des nouveautés Paramount+ d'avril 2023 qui sont déjà disponibles, à la fin du mois, les abonnés pourront (re)découvrir l'iconique Forrest Gump. L'un des plus grands rôles de Tom Hanks qui lui a été confié par Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour Vers le Futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ? etc.

Du contenu plus pour « adultes », mais le line-up de Paramount Plus s'offre aussi des programmes entièrement pour les enfants avec les séries d'animation Baby Shark ou Peppa Pig. Les personnes plus âgées pourront se tourner vers des animes japonais et pas n'importe lesquels. Il y a des saisons de Hunter X Hunter, de Naruto & Naruto Shippuden, ou encore Assassination Classroom.

Grease: Rise of the Pink Ladies (disponible)

Les Pink Ladies et les T-Birds reviennent mais sans John Travolta et Olivia Newton-John - qui est décédée en 2022. Grease: Rise of the Pink Ladies se déroule avant les événements du cultissime Grease, quatre ans pour être plus exact. Une série qui accorde une attention toute particulière à la bande lycéennes aux vestes roses. « En 1954, avant le règne du rock’n'roll, quatre marginales en révolte osent s'amuser à leur manière, déclenchant un chambardement moral qui changera à jamais leur lycée, Rydell High ».

Un show télévisée qui a l'air dans la droite lignée de l'original avec des séquences, à l'intérieur et en dehors du lycée, ponctuées évidemment de moments très musicaux avec un remix du morceau « Grease is the Word ». Une musique déjà dans le film de 1978.

Shutter Island (disponible)

Quand un grand acteur (Leonardo DiCaprio) et un grand réalisateur (Martin Scorsese) se rencontrent, ça fait souvent des étincelles et ça n'aura jamais été aussi vrai qu'avec ce duo. Après Aviator et Les Infiltrés, les deux hommes se sont retrouvés sur un même plateau pour Shutter Island. Un thriller psychologique où DiCaprio peut s'amuser à démontrer l'étendue de son talent.

« En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou cryptogramme ? ». Un immanquable.

Forrest Gump (19 avril)

Autre immanquable qui arrive quant à lui le 19 avril 2023, le drôle et émouvant Forrest Gump. Le film aux multiples Oscars, dont celui du meilleur film, remportés lors de l'édition de 1995. Forrest Gump, un homme souffrant de troubles autistiques, va écrire son histoire et l'Histoire en adoptant plusieurs casquettes. Celle d'un soldat pendant la guerre du Viêt Nam, d'une célébrité du ping-pong ou football américain, en rencontrant le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy, ou étant simplement lui.

Scary Movie, Scary Movie 2 et Scary Movie 3 (disponibles)

Franchise incontournable des années 2000, les Scary Movie n'ont jamais eu qu'un seul objectif : faire marrer le plus possible avec des films loufoques qui parodient d'autres films ou y font référence. Au cours des cinq épisodes de la saga, on a ainsi pu avoir des détournements de Scream comme dit plus haut, de Souviens-toi l'été dernier, Sixième Sens, Le Projet Blair Witch, The Ring, American Pie et tant d'autres. Des comédies écrites par deux des frères Wayans.

The Truman Show (disponible)

« Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé... »

L'un des classiques de Jim Carrey avec The Mask et Ace Ventura.

Naruto / Naruto Shippuden (disponible)

Après s'être invité dans les sujets du Bac avec One Piece, les séries Naruto & Naruto Shippuden sont disponibles sur Paramount+. De quoi vous occuper pendant un bon moment, car en tout et pour tout, il y a 720 épisodes à visionner. Deux adaptations basées sur les tomes du manga éponyme qui est parmi l'une des bandes dessinées les plus vendues au monde, toutes origines confondues aux côtés d'Astérix, One Piece ou les aventures de Goku, Vegeta et toute la clique de Dragon Ball.

Baby Shark - saisons 1 & 2 (disponibles)

« Baby Shark, doo-doo, doo-doo,Baby Shark, doo-doo, doo-doo, Baby Shark, doo-doo, doo-doo, Baby Shark ! Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, Mommy Shark ! Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, Daddy Shark ! »

« Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, Grandma Shark ! Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, Grandpa Shark ! Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, Let's go hunt ! »

Une série Nickelodeon dans laquelle « Baby Shark et son meilleur ami William partent à l'aventure en chansons ». Ça ne s'invente pas !