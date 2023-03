Le programme des nouveaux films et séries Disney+ d'avril 2023 est là ! Un mois avec des licences et personnages iconiques. Voici l'intégralité de l'actualité à ne pas louper.

Les températures étant encore loin d'être l'idéal dans l'ensemble de la France, autant en profiter pour rester sous un plaid et consommer des films, séries ou documentaires. Et vous en aurez l'occasion avec Disney+ qui annonce ces nouvelles sorties d'avril 2023. S'il s'agit d'un mois très timide, on note quand même la présence de franchises établies. D'ailleurs, l'une d'elles est un pur produit de la maison de Mickey et fait son comeback avec un long-métrage relativement attendu.

Pour ne rien rater de ces nouvelles sorties, voici le line-up complet ainsi qu'un focus sur les plus gros morceaux à ne pas laisser passer.

Les nouvelles sorties Disney+ d'avril 2023

Ce ne sera pas le mois le plus mémorable de Disney+, mais vous trouverez probablement votre bonheur dans la sélection de films. Pour avril 2023, direction la maison des super-héros, Marvel, avec l'arrivée de Spider-Man Far Home. Le long-métrage avec les stars Tom Holland (Uncharted) et Zendaya (Euphoria).

Le second temps fort des prochains jours sur Disney Plus, ce sera la sortie de Peter Pan & Wendy qui, roulement de tambour, raconte l'histoire du personnage qui refuse de grandir et de son acolyte la Fée Clochette. Un programme qui sort exclusivement sur la plateforme de SVOD, et qui ne sera donc pas distribuée dans les salles de cinéma.

Le réalisateur James Cameron est aussi au cœur de ces nouveautés avec un documentaire animalier, et l'adaptation en série TV de l'un de ses succès.

Les films d'avril 2023

Spider-Man : Far From Home (14 avril)

Le grand pardon (14 avril)

Quasi (20 avril)

Affamés (20 avril)

Peter Pan & Wendy (28 avril)

Les séries d'avril 2023

Tengoku-Daimakyo - A Journey beyond Heaven (1er avril)

Ralph & Katie (2 avril)

Week-end Family - Saison 2 (5 avril)

The Good Mothers (5 avril)

Frères (5 avril)

For Life (5 avril)

La Maison Magique de Mickey (5 avril)

Will Trent (5 avril)

Tiny Beautiful Things (7 avril)

Mémoire fatale (12 avril)

Pyjamasques (12 avril)

True lies : pour le meilleur et pour le pire (19 avril)

Mrs. America (19 avril)

HPI: Haut Potentiel Intellectuel - saison 2 (26 avril)

Les documentaires d'avril 2023

Conversation avec le Pape (5 avril)

Les trésors perdus de Rome (7 avril)

Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner (12 avril)

Inside : L'attentat du marathon de Boston (14 avril)

Les secrets des éléphants (22 avril)

Elizabeth II : Une vie, un règne (28 avril)

Crédits : Disney.

Les programmes Disney Plus d'avril 2023 à ne pas manquer

Entrons un peu dans le vif du sujet avec les immanquables Disney+ d'avril 2023 en termes de films, séries mais également de documentaires. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un gros blockbuster des familles avec Spider-Man Far Home, une plongée dans le monde magique de Peter Pan pour les adultes qui refusent de grandir, un thriller horrifique produit par le réalisateur Guillermo Del Toro - l'un des BFF d'Hideo Kojima -, une série d'animation inédite ou encore deux projets liés au cinéaste James Cameron.

Spider-Man Far From Home (14 avril)

Avec la nouvelle trilogie de l'homme araignée, portée par les jeunes acteurs Tom Holland et sa compagne - à la vie comme à l'écran - Zendaya, Sony Pictures a décroché le jackpot et a trouvé sa poule aux œufs d'or. De quoi faire oublier leurs nombreux ratages cinématographiques de ces dernières années.

Dans Spider-Man Far From Home, MJ et Peter Parker partent en voyage scolaire en Europe, mais les deux comparses seront rapidement perturbés par le méchant Mystério incarné par Jake Gyllenhaal (Night Call, Ambulance...).

Peter Pan & Wendy (28 avril)

Nostalgiques du fabuleux Hook de Steven Spielberg, voilà un film inédit qui pourrait vous intéresser. Du moins si vous êtes un minimum attirés par Peter Pan et les personnages qui gravitent autour. Peter Pan & Wendy est une adaptation du roman éponyme et se focalise sur la rencontre entre le garçon qui refuse de grandir, et sa bonne fée, Clochette. Heureux dans leur pays imaginaire, ils seront confrontés au capitaine Crochet. Une histoire classique connue de tous, mais dans une version plus actuelle.

Affamés (21 avril)

Sans être une pleine réussite, Affamés se laisse regarder pour ses quelques moments et son histoire. On suit une institutrice, jouée par Keri Rusell (Crazy Bear, The Americans...), enquête sur un de ses élèves qui semble sous-alimenté alors que la ville minière dans laquelle ils vivent est touchée par des meurtres. Des massacres qui n'ont pas l'air d'être perpétués par des hommes ou des animaux lambdas.

Une production de Guillermo Del Toro (Pacific Rim, Nightmare Alley...) et une réalisation de Scott Cooper à qui l'ont doit Les Brasiers de la Colère et The Pale Blue Eye avec Christian Bale, ou encore Hostiles.

Tengoku-Daimakyo (1er avril)

Hirotaka Mori (Erased, Sword Art Online: Ordinal Scale...) est de retour avec la série d'animation Tengoku-Daimakyo ou A Journey Beyond Heaven. Un programme qui sera disponible sur Disney+ à raison d'un épisode par semaine. Il s'agit d'une adaptation des mangas de Masakazu Ishiguro qui se déroule en l'an 2024, dans un univers dystopique où le Japon est parti en lambeaux.

Après la disparition de la civilisation, des « monstres infâmes » ont pris possession du pays. Une jeune femme, appelée Kiruko, doit transporter un garçon nommé Maru jusqu'au « paradis ».

Trues Lies : Pour le meilleur ou pour le pire (19 avril)

Enfin une restauration 4K HDR et tout le toutim du film Trues Lies de James Cameron ? Non, même si petite aparté, ça devrait arriver dans les prochains mois ou au moins en 2024. Mais bref, on a là une série TV inspiré de la comédie d'action du papa d'Avatar 2, qui était elle-même un remake du long-métrage français La Totale.

Le personnage d'Harry Tasker est toujours un espion de l'agence Omega Sector mais sa femme, Helen, est désormais une professeure et non plus une avocate.

Les secrets des éléphants (22 avril)

Amoureux de la nature, en particulier des fonds marins, James Cameron signe un documentaire « Les secrets des éléphants » pour Disney+. Un voyage à travers le monde pour faire connaissance avec ces mastodontes. Comme à son habitude, le technicien d'Hollywood allie sa passion avec les avancées de la technologie pour nous plonger avec réalisme dans ce nouveau documentaire qui, pour une fois, se passe sur la terre ferme et non dans les profondeurs abyssales.