L'attente était grande pour Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. La presse spécialisée et plus généraliste vient de faire son retour pour le film dans un contexte assez compliqué. Guillaume Canet lui même, réalisateur du long métrage a déclaré que tout le cinéma français avait le regard tourné sur l'échec ou le succès du film, ajoutant forcément une certaine pression générale et une ambiance assez oppressante pour les équipes du projet. Au final, top ou flop pour cette nouvelle adaptation sur le petit gaulois ?

Astérix dans la mouise ?

Avec un budget pharaonique de 65 millions d'euros, on est clairement sur l'archétype du blockbuster. Peu de films en France possèdent un tel budget et on pouvait donc s'attendre à du grandiose. Hélas, les premiers retours de la presse sont plus que mitigés. Nous tenons à préciser qu'au travers de ces lignes, nous ne faisons que relater les faits. Ainsi, on commence par nos amis de chez Cinéserie pour qui la narration et la mise en scène sont ratées, faute notamment à "la nullité quasi délictuelle" de l'écriture et des dialogues et cela malgré un casting 5 étoiles assez insensé. Ca démarre fort et ce n'est pas prêt de s'arrêter là.

Du coté du journal Le Monde, le film semble multiplier sans convaincre sketchs et vedettes, idem pour Sud Ouest qui précise que le film est lisse, sans grand relief et beaucoup trop sage. Avec des scènes d'action molles et sans originalité. Vous commencez à comprendre le problème du film ? Si ce n'est pas suffisant, Première précise que beaucoup d'éléments sont en trop comme les combats de kung-fu, le défilé de stars accessoires, d’Angèle à McFly et Carlito, etc.

Quelque chose à sauver ?

Mais ne soyons pas totalement pessimiste, même le journal Télérama qui est en général très compliqué à convaincre a accordé la note de 3/5, le journal note quel le film possède quelques qualités bienvenues. Idem pour le Parisien qui explique que malgré les défauts, le film se montre divertissant malgré son manque de folie. Le problème majeur est que le film de Guillaume Canet souffre de la comparaison avec l'excellente adaptation d'Alain Chabat.

FranceInfo est même très enjoué et titre que le film est "fidèle à l'esprit mordant et aventurier des créateurs de la saga". Globalement et cela peu importe les critiques, le jeu de Gilles Lellouche qui incarne Obélix est salué. Idem pour celui de Vincent Cassel, assez extraordinaire dans le rôle de César qui lui va comme un gant. C'est d'ailleurs ce que note aussi le site 20 minutes précisent que Guillaume Canet renouvelle bien la saga au cinéma.

Vous avez compris, les critiques sont très mitigés mais le mieux reste encore de se faire son propre avis. Le film n'est pas aussi catastrophique que ce que les réseaux sociaux veulent vous faire croire et il semble possible d'assister à une séance divertissante même si vous ne retrouverez pas les qualités d'un Astérix Mission Cléopâtre.