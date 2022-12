Lancé le mois dernier, Paramount Plus a besoin de clients et quoi de mieux qu'un essai gratuit ?

Paramount Plus disponible gratuitement pendant 1 mois

Avec un lancement en décalé, Paramount Plus a pu observer attentivement ses concurrents que sont Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Et comme toutes ses plateformes, Paramount+ est disponible gratuitement via une offre d'essai limitée à 7 jours en temps normal. Une période qui peut monter à 1 mois pour les nouveaux abonnés.

Au moment de souscrire, vous devrez rentrer le code promo 1923 (via Dealabs) et votre panier s'actualisera automatiquement. Après cela et si vous ne résiliez pas, ça vous coûtera 7,99€ par mois. Paramount Plus a des avantages que les autres plateformes n'ont pas avec la Ligue des champions de l'UEFA, la NFL ou encore le basket-ball de la NCAA.

Le nouveau service de SVOD comporte l'accès à des grands classiques du cinéma (Indiana Jones, Grease, Top Gun...) et du petit écran (South Park, MacGyver...). De nombreux contenus qui sont regardables sur les TV connectées, PC et Mac, appareils Android et iOS, Fire TV ou encore Roku. Ils peuvent aussi être téléchargés pour être visionnés en dehors de chez soi.

Néanmoins, il faut savoir une chose, pour le moment, les films et séries ne sont qu'en 1080p. Une résolution qui devrait probablement augmentée dans les prochains mois afin de se mettre au niveau des concurrents.