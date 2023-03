One Piece, Naruto et plusieurs œuvres mythiques de la culture geek figurent dans un sujet du BAC STMG 2023.

En ce moment, l'anime Pokémon fait énormément parler de lui. L'œuvre japonaise, dont la diffusion a débuté en 1997, touche bientôt à sa fin. Enfin, plutôt l'histoire des héros cultes Sacha et Pikachu, car la licence Pokémon ne disparaîtra pas avec eux. Un nouvel anime arrive dans quelques semaines. La longévité de Pokémon force le respect, mais One Piece n'a clairement rien à lui envier. L'œuvre d'Eiichirō Oda a dépassé les 1000 chapitres et les 1000 épisodes. L'anime fait partie des shōnen les plus populaires de tous les temps avec les indémodables Dragon Ball et Naruto. One Piece et Naruto sont des œuvres tellement cultes, qu'elles s'invitent même dans les sujets du BAC 2023 !

One Piece, Naruto, Final Fantasy, Dofus : le BAC STMG célèbre la culture geek

Les fans de pop-culture en BAC STMG ont sans doute eu les yeux qui brillent (bon, ça reste un examen, mais quand même) au moment de découvrir leur sujet de management, sciences de gestion et numérique. Celui-ci portait sur Ankama, qui a créé la licence Dofus. Les 16 pages abordent largement l'histoire de la société, ses différentes filiales et évidemment Dofus et l'anime Wakfu issu du jeu vidéo. Le sujet reprend également des extraits de plusieurs articles de presse. Les deux animes cultes One Piece et Naruto s'invitent même dans le document. De façon brève, certes, mais il n'en fallait pas plus pour que les réactions déferlent sur les réseaux sociaux.

© Square Enix

Connaître One Piece et Naruto, c'est bien, réviser, c'est mieux...

Sur Twitter, de nombreux étudiants de STMG se délectent de voir ces deux œuvres, et plus largement la culture geek, s'inviter au baccalauréat. "Si on m'avait dit que ça parlerait de Dofus, de Wakfu, de One Piece/Naruto, et de Final Fantasy au bac j'y aurais pas cru", peut-on notamment lire de la part de Mhirai_802. Évidemment, les questions posées aux étudiants ne demandent aucunement de connaître les œuvres citées sur le bout des doigts. Il valait donc mieux avoir bien révisé plutôt que de connaître la tier list des meilleures classes DPS de Final Fantasy XIV, jeu également évoqué dans le sujet.