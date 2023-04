Commençons cet article par un petit rappel, loin d'être anodin. Le second amendement de la Constitution des Etats-Unis stipule qu'une "milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé". Et il ne s'agit là que du deuxième amendement ! C'est dire à quel point la culture des armes est profondément ancrée dans la culture américaine. Mais évidemment, ce n'est pas ça, la source de toutes les violences à l'arme à feu au pays de l'Oncle Sam. Non, ce sont les grossièretés qu'il faut absolument censurer à la radio et à la télévision, aux côtés des jeux vidéo, des mangas et des contenus à caractère sexuel.

Un manga qui "glorifie" le sexe et la violence ?

Aux Etats-Unis, la culture est totalement différente de chez nous. On ne se permettra donc pas de juger. Mais on s'étonne tout de même de la propension des Américains à détourner la tête au sujet du problème des armes. Si l'on dit cela, c'est parce qu'en réponses à la multiplication des tueries de masse dans les écoles ces dernières années, un groupe de conservateurs a préféré prendre en grip... un manga. En l'occurrence, il s'agit d'Assassination Classroom. Pour faire simple, l'œuvre de Yusei Matsui suit le parcours de l'alien Koro-sensei. Celui-ci est très reconnaissable à sa tête ronde et jaune, qui peut changer de couleur.

Par un concours de circonstances, il devient professeur d'une classe de cancres dans un collège japonais. Pour motiver ses élèves, il va leur donner des cours classiques, mais aussi les former à devenir des assassins. Et pour s'entraîner, c'est justement lui qu'ils doivent tenter de tuer en classe. En plus de cela, des livres à teneur pornographique ont le malheur d'apparaître dans le manga. C'était trop pour les conservateurs de l'organisation à but non lucratif Citizens Defending Freedom. Voici ce qu'a déclaré sa directrice de la communication, Kristen Huber :

Nous devrions tous être en mesure de convenir que la violence envers les enseignants et le contenu sexuel explicite ne sont pas quelque chose que les écoles devraient glorifier ou promouvoir, en particulier avec l'argent des contribuables. Kristen Huber (via Fox News)

Bande-annonce de la saison 1 de l'anime Assassination Classroom

Assassination Classroom, bientôt interdit en Floride ?

Après avoir lu les paragraphes précédents, vous vous dites probablement que ce n'est rien. Après tout, l'organisation Citizens Defending Freedom ne fait que partager un avis. Ou pas. Elle est en effet allé jusqu'à se tourner vers la justice de Floride pour tenter d'interdire Assassination Classroom de touts les établissements scolaires de l'Etat. On ignore pour l'heure si cette demande a une chance d'aboutir. En revanche, celle-ci ne vient pas de nul part. En mars, des groupes de défense notamment formés par des parents d'élèves se sont plaints de l'influence néfaste que pourrait avoir le shonen sur leurs enfants. Résultat, une école de l'Etat du Wisconsin a retiré le manga de sa bibliothèque en ligne tandis qu'une autre, déjà en Floride, a interdit trois volumes, le tout grâce à un message de prévention profond de la part d'une autre organisation : "Nous ne voulons pas que les étudiants pensent que c'est correct de tuer leurs professeurs". Ouf.