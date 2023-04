Tandis qu'une promo de fou avec Netflix, Paramount+, Disney+, la TNT et toutes les chaînes Canal+ prendra prochainement fin, le groupe Canal a fait une jolie annonce. Un cadeau est en approche et sera destiné aux anciens comme aux nouveaux abonnés. Et contrairement à l'offre limitée, cet avantage sera disponible pour plusieurs années.

Tous les films et séries Apple TV+ offerts aux abonnés Canal+

Ce jeudi 13 avril 2023, Maxime Saada, patron de Canal+, a fait savoir que son groupe avait signé un accord pluri-annuel avec Apple. Le but ? Intégrer à ses offres le service SVOD de la firme à la pomme, Apple TV+. Une plateforme en tous points comparable à Netflix, Disney Plus, Prime Video du géant Amazon, Paramount Plus, MyCanal ou encore HBO Max.

À partir du 20 avril 2023, tous les abonnés Canal Plus bénéficieront gratuitement, pendant plusieurs années, d'Apple TV+. Ils auront ainsi accès à l'ensemble des films et séries originaux créés spécialement pour Apple TV Plus. Des programmes, comme mentionné dans le communiqué de Canal, qui sont portés par des grands noms d'Hollywood tels que Brad Pitt, Eva Green, Vincent Cassel, Jennifer Aniston, Jason Momoa, Steve Carrell ou encore Gary Oldman.

Aujourd'hui, Canal Plus a signé avec Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés Canal Plus auront accès aux contenus de Apple TV+ sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel, Apple TV Plus réunit les plus grandes stars de la planète. Elles méritaient la plus belle des expositions. L’intégralité des nouveaux abonnés Canal+ bénéficieront également d’Apple TV+ inclus dans leur offre, à compter de leur souscription. L'ensemble des contenus d’Apple TV Plus pourra être visionné directement sur myCanal et dans l’univers Canal+ des décodeurs des partenaires et des décodeurs Canal Plus. Via Twitter et communiqué de presse.

Y'a quoi de beau à regarder ?

Pour ceux qui auraient un abonnement Apple TV+ en cours, il faudra apparemment résilier ce dernier. « Si la consommation dans l’univers CANAL+ correspond à vos usages vous pourrez alors annuler votre abonnement Apple TV+ par ailleurs, sinon vous pourrez conserver les deux abonnements » peut-on lire sur le Twitter d'Info Abonné Canal Plus. Ce qui veut dire que votre profil actuel, avec par exemple des programmes en favoris, devrait être inaccessible.

Apple TV+ n'a pas la réputation de miser sur la quantité, mais plutôt sur la qualité de ses contenus. Ces dernières années, plusieurs séries sont sorties du lot et ont même décroché des prix importants. C'est le cas de la comédie dramatique Ted Lasso avec Jason Sudeikis (The Cleveland Show), Juno Temple (Killer Joe) ou encore Hannah Waddingham (Game of Thrones). « Ted Lasso, entraîneur de football américain, débarque à Londres pour coacher une équipe de football… pas américain. Face à une équipe et une ville dubitatives, arrivera-t-il à leur faire adopter la méthode Ted Lasso ? ».

Rosemary's Baby selon M. Night Shyamalan (crédits : CinéSéries).

On peut citer également The Morning Show avec Jenifer Aniston et Steve Carell, For the Mankind voire Servant. La série horrifique de M. Night Shyamalan qui suit une famille qui a à priori subi un choc émotionnel suite à un tragique événement. Un show qui s'est achevé au bout de quatre saisons et qui divise vraisemblablement pour sa fin.

Ce n'est qu'un aperçu car de nombreuses choses sont en préparation pour Apple TV+, dont deux projets de Martin Scorsese (Taxi Driver, Les Affranchis...). Le maître des films de gangsters. Le premier, qui sera présenté au Festival de Cannes 2023, c'est Killers of the Flower Moon avec deux immenses acteurs : Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le second, ce sera The Wager, encore avec DiCaprio en tête d'affiche.