Un grand nombre de séries Netflix ont fait leurs adieux ces dernières années. Umbrella Academy, Élite, Sex Education, Arcane... Les exemples sont nombreux et c'est loin d'être fini. Cette année, la firme au N rouge va mettre fin définitivement, en accord avec les équipes de production, à Cobra Kai et surtout Stranger Things lors d'une conclusion qui videra peut-être votre stock de mouchoirs si l'on se fie aux propos de certains acteurs. Mais avant de laisser la bande d'Hawkins, Netflix va bientôt faire revenir une autre série très appréciée. Pour la toute dernière fois également.

La fin de cette série Netflix se précise, c'est pour bientôt

Si Netflix à tendance à couper court dès que le succès n'est pas au rendez-vous, selon ses critères parfois encore opaques, certains showrunners ont donc l'opportunité d'aller au bout comme Greg Berlanti (To The Moon). Le chef d'orchestre, avec Sera Gamble, de la série YOU. Un show télévisé avec Penn Badgley (Gossip Girl) qui incarne le rôle de Joe Goldberg. Un modeste libraire de New-York qui a une propension à transformer ses coup de foudre en véritables obsessions.

La saison 5 de YOU, qui sera la toute dernière, ramènera Joe Goldberg dans la fameuse libraire de New-York où il travaillait au début, « là où tout a commencé » a teasé Netflix précédemment. « Dans l'épique cinquième et dernière saison, Joe Goldberg retourne à New York pour y vivre une vie heureuse… jusqu'à ce que sa vie parfaite soit menacée par les fantômes de son passé et ses propres désirs obscurs. [...] Nous aimions l'idée que la boucle soit bouclée pour lui. Nous sommes ravis que Joe soit rentré chez lui en tant que personne différente de celle que nous avons vue dans la saison 1. Au cœur de l'histoire finale de Joe se trouve cette dichotomie entre l'ancien et le nouveau » a déclaré Michael Foley auprès de Tudum Netflix.

Dans cette dernière saison de YOU, Joe Golberg va faire la connaissance de Bronte, jouée par Madeline Brewer (Orange is the New Black, The Handmaid's Tales, CAM...), une auteure dramatique « libre d'esprit ». Une jeune femme qui bouleversera encore la vie de Joe alors qu'il sera rattrapé par son passé. À quand la sortie nous direz-vous ? Netflix a dévoilé la date pour la fin de cette série très appréciée avec un premier aperçu. « Retour à la case départ. Le final mortel de YOU arrive sur Netflix le 24 avril 2025 ».

Source : YouTube Netflix France.