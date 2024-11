On a enfin une date de diffusion pour ce gros film Apple TV+ au beau casting, qui est d'abord sorti en salles il y a quelques mois, et qui va tenter de s'offrir une seconde vie sur la plateforme.

Apple TV+ continue comme si de rien n'était malgré des résultats pour le moins décevant. Il y a quelques jours, on a eu un premier aperçu d'une grosse série disponible à partir du 25 mars 2025 : The Studio. Une série comique de et avec l'acteur Seth Rogen. Après une rumeur en 2023, on a également appris qu'il y allait bien avoir un show télévisé Les Nerfs à vif (Caped Fear), avec Javier Bardem à la place de Robert De Niro, qui sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de la firme à la pomme. Ce gros film attendu avec son casting 5 étoiles arrive aussi enfin très bientôt.

Ce film Apple TV+ avec Scarlett Johansson et Channing Tatum arrive

Un nouveau film débarque sur Apple TV+ après avoir bidé au cinéma : To the Moon. Une comédie romantique avec dans Scarlett Johansson, qu'on verra en 2025 dans Jurassic World Rebirth, et Channing Tatum qui est toujours à l'affiche de Deadpool & Wolverine, dans les rôles principaux. En le sortant sa plateforme SVOD quelques mois après sa sortie en salles, la firme à la pomme espère pouvoir faire mieux. En effet, malgré le casting, le long-métrage n'a récolté que 42 millions de dollars à travers le monde.

To the Moon, qui est une production originale Apple TV+, reprend une thématique bien connue qui est celle du lancement historique d'Apollo 11, mais avec un twist. Kelly Jones (Scarlett Johansson), une as du marketing, est embauchée par la NASA pour orchestrer un faux alunissage en cas d'échec du vrai. « Lorsque la Maison Blanche décide que l’échec n’est pas une option, Kelly Jones reçoit l’ordre de mettre en scène un faux alunissage comme plan de secours. Le compte à rebours est lancé ».

En plus des deux rôles principaux incarnés par Scarlett Johansson et Channing Tatum, Woody Harrelson est au casting de ce film Apple TV+ qui était très attendu. Tous les abonnés du service auront l'occasion de le regarder très prochainement puisqu'une date de sortie définitive a été annoncée. Ce sera disponible dès le 6 décembre 2024 en exclusivité sur Apple TV+. Pour voir un peu ce que ça donne, voici la bande-annonce finale qui a été mise en ligne lors de sa diffusion au cinéma.

Source : AppleFilms.