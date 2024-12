La cinquième saison de Stranger Things s’annonce comme l’un des événements télévisés les plus attendus de ces prochaines années. Après avoir captivé des millions de spectateurs depuis 2016, cette série culte se prépare à tirer sa révérence. On peut aujourd'hui apprendre une bonne nouvelle.

Stranger Things va ravir les fans

C’est officiel : le tournage de la cinquième et dernière saison de Stranger Things est terminé. Attendue pour une diffusion en 2025 sur Netflix, cette conclusion promet de marquer les esprits et de clore en beauté l’histoire de la bande d’Hawkins. Retour sur les dernières informations et ce que nous réserve cette saison tant attendue.*

L’intrigue de cette saison se déroulera en 1987, environ 18 mois après les événements de la saison 4. Ce saut dans le temps permettra d’explorer un contexte nouveau, tout en montrant l’évolution des personnages. Une période charnière qui pourrait être marquée par des événements culturels et politiques de l’époque.

Une série qui gagne en maturité

La dernière saison ne se contentera pas de conclure l’histoire. Elle franchit aussi un cap en termes de ton. Netflix a annoncé que la classification de la série passe de TV-14 à TV-MA. Cela signifie que les thèmes abordés seront plus adultes, avec potentiellement davantage de violence ou des dialogues plus crus. Une décision qui reflète l’évolution de la série et de ses spectateurs.

Netflix avait aussi dévoilé les titres des épisodes, ce qui a immédiatement enflammé les spéculations des fans. Parmi eux, "The Crawl", "The Turnbow Trap", et "The Rightside Up" attirent particulièrement l’attention. Le deuxième épisode, dont le titre est partiellement censuré, intrigue également. Ces indices laissent entrevoir une saison riche en rebondissements.

Bien que la date précise de sortie reste inconnue, la saison 5 devrait arriver entre octobre et décembre 2025. Une longue attente, mais nécessaire pour peaufiner une série qui a marqué l’histoire de Netflix.

Source : Netflix