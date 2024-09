Les séries télévisés ne peuvent pas durer éternellement, et c'est parfois pour le mieux. Hormis les soap-opera qui existent depuis des décennies, il faut bien qu'il y ait une conclusion. Dernièrement, Netflix a mis fin définitivement à Umbrella Academy en accord avec l'équipe de production évidemment. Mais par moments, la plateforme au N rouge décide de tout arrêter si les audiences, selon les critères du service, ne sont pas suffisamment élevées. Cette semaine, la firme a d'ailleurs couché les espoirs de revoir Dead Boy Detectives, un spin-off de la série Sandman.

Une grosse série Netflix encore sur le point de se terminer

Tudum ! C'est le bal des séries qui arrivent à leur terme ces derniers mois sur Netflix. Entre Umbrella Academy, la saison 8 d'Elite, et prochainement la conclusion d'Arcane, tout cela va laisser un trou dans la programmation. Et encore, ce sera peut-être pire dès 2025 puisque ce sera aussi la fin d'un show télévisé absolument incontournable : Stranger Things. L'année prochaine, Netflix devrait également offrir la saison 5, qui sera la dernière, de la série YOU. L'un des programmes phares de la plateforme au N rouge.

Dans un post sur X, Netflix a acté la fin du tournage de la saison 5 de YOU. « Joe a un message pour vous. Le tournage de la saison finale de YOU est terminé » déclare le service SVOD sur le réseau social. Précédemment, c'est Joe Golberg, le personnage principal, qui avait teasé l'arrêt de la série. « Vous vous demandez tous comment se terminera la série You. Mais vous vous demandez surtout à quoi, ou plutôt, à qui, Joe se confrontera à son retour à New York. Je ne peux rien dire. Le passé de Joe recèle quelques mystères. Mais vous, qui êtes-vous ? (…) On se voit chez Mooney » a teasé l'acteur principal de la série YOU, Penn Badgley, dans une vidéo pour Netflix.

D'après l'acteur, ces ultimes épisodes mèneront à une « conclusion délicieusement tordue ». Le synopsis n'a pas été dévoilé, mais Joe Goldberg devra faire face au retour inattendue de Marienne incarnée par Tati Gabrielle (Uncharted le film, Les Nouvelles Aventures de Sabrina). Ce personnage résolument détraqué va t-il s'en sortir pour de bon ? Réponse l'année prochaine sur Netflix.

