Quoi de neuf dans les sorties Netflix de la semaine ? Comme déjà indiqué dans notre article dédié, attendez-vous à de la romance avec le film de Noël Our Little Secret ou encore à découvrir des monstres de l'univers sportif sous un nouvel angle avec La Méthode Williams et Senna. Dès ce jeudi 28 novembre 2024, la firme au N rouge fait revenir une dernière fois une série hyper appréciée, qui fait un carton, mais la fin promet déjà du très lourd selon les créateurs.

Les adieux de cette série Netflix devraient être à la hauteur

Si Netflix a pris la mauvaise habitude d'annuler des shows télévisés en pagaille, le service SVOD laisse heureusement parfois à la chance à la production de les continuer et même de les terminer en beauté. Et ce sera bien le cas de Cobra Kai qui, après la diffusion de la partie 3 de la saison 6, tirera définitivement sa révérence. « Netflix ne nous a pas dit que c'était la dernière saison. Nous leur avons dit que c'était la dernière saison. Nous avons toujours voulu mettre fin à Cobra Kai à notre manière, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de le faire » avait déclaré le co-créateur Jon Hurwitz.

Durant une table ronde organisée par Sony Pictures Entertainment, les acteurs de la série Netflix ont teasé les cinq nouveaux épisodes, disponibles aujourd'hui, et la fin de Cobra Kai qui débarquera en 2025. « La série est prête à embrasser cette grande fin de film des années 80 » a dit Ralph Macchio (Daniel LaRusso). « C'est le bon moment et la bonne façon de la terminer. Les producteurs vont mettre fin à la série d'une manière inattendue, inspirante et honnête. C'est une belle fin pour tout le monde et nous sommes reconnaissants d'avoir eu six saisons pour raconter toute l'histoire » a enchéri William Zabka (Johnny Lawrence)

On ne va pas spoiler la fin de la partie 2 de la saison 6 Cobra Kai, qui est toujours accessible sur Netflix, mais le co-créateur Jon Hurwitz s'est également exprimé. « Nous voulions rendre la série imprévisible pour l'avenir ». Avant d'ajouter qu'une scène pilier de l'épisode 10 avait été minutieusement réfléchie. « Nous nous sommes assurés, avec les scénaristes, que chaque coup de poing, de pied, chaque mouvement de caméra soit justifié ».

Source : Variety.