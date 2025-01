Quoi de neuf à regarder sur Netflix cette semaine ? La plateforme de streaming vidéo a fait de la place sur ses serveurs pour la saison 4 de l'émission de téléréalité Sauve qui pécho et à la série policière Désordre public. Pour les fans d'animation, il y a également du nouveau dans les sorties de la semaine avec la saison 1 de L'Odyssée de Kino ainsi que les saisons 2 d'Oshi no Ko et URUSEIYATSURA. Après avoir été supprimée du service, une trilogie ancrée dans la pop culture fait son grand retour. « Vos gosses vont adorer ça ».

Netflix fait revenir l'une des meilleures trilogie du cinéma

Même si les séries d'animation citées sont disponibles, on peut dire que les sorties de la semaine commencent réellement ce jeudi 16 janvier 2025 pour plusieurs raisons. Si vous avez apprécié le visionnage des films À tous les garçons que j’ai aimés, la série spin-off XO Kitty qui se focalise sur la petite sœur de l'héroïne des longs-métrages est de retour avec sa saison 2. De plus, cette journée signe également le lancement de la saison 2 de Castlevania Nocturne sur Netflix. Une série d'animation qui s'inspire de certains des jeux cultes de Konami.

Mais ce jeudi 16 janvier 2025 marque enfin le retour de l'une des sagas les plus cultes de tous les temps avec l'ajout de la trilogie Retour vers le Futur. Ce n'est clairement pas la première fois que les films sont disponibles sur Netflix en France et ailleurs, mais ils avaient été retirés après l'expiration des droits de diffusion. Que dire sur ce trio de longs-métrages ? C'est tout bonnement mythique.

Même si certaines critiques avait détruit la saga de Robert Zemeckis à sa sortie, le public s'est accaparé ces réalisations pour les transformer en monuments de la pop culture. Des films qui ont traversé les époques avec un engouement rare, et qui demeure l'une des plus grandes références du cinéma américain. Une trilogie qui a marqué le cinéma mais également la carrière de Michael J. Fox qui a signé là le rôle de sa vie. Si vous ne les avez jamais vus, que vous voulez les revoir ou les faire découvrir à vos enfants, les films Retour vers le Futur sont disponibles aujourd'hui sur Netflix. Nom de zeus !

Source : Netflix France.