L'agenda des nouveautés Netflix de 2025 est déjà bien chargé, mais le calendrier va encore bouger jusqu'à la fin de l'année. D'ici décembre 2025, à des dates encore inconnues, les abonnés pourront regarder la saison 3 de Squid Game, Mercredi Saison 2 et Stranger Things Saison 5. Ca fait partie des programmes les plus attendus de la plateforme de streaming vidéo. Mais ce sont évidemment loin d'être les seuls. En plus des productions originales comme celles citées, et bien d'autres, la firme au N rouge conserve ses habitudes de remplir le catalogue avec des films et séries déjà sorties.

Un sublime bijou de l'animation débarque sur Netflix

Même si l'on connait une très grande partie des sorties Netflix pour 2025, le service SVOD ajoute donc toujours des films, séries, documentaires et émissions au fur et à mesure. En septembre dernier, la firme au N rouge a promis que le dernier long-métrage d'Hayao Miyazaki, le maestro du studio Ghibli, serait disponible « bientôt ». Eh bien l'attente touche à sa fin. On a désormais une date de diffusion sur Netflix pour Le Garçon et le Héron sorti en 2023. Pour rappel, ce film d'animation raconte l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans qui doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne avec son père, après le tragique décès de sa mère dans un incendie.

« Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie ». À quand sa disponibilité sur Netflix ? En février 2025.

C'est sur le compte français X de Netflix que la nouvelle a été annoncée avec une date ferme. « Le Garçon et le Héron, dernier film de Hayao Miyazaki, arrive le 1er février 2025 ». Un rendez-vous à ne pas manquer car le long-métrage est un vrai chef d'oeuvre. Un bijou qui a cartonné au box-office mondial avec des performances historiques sur différents territoires. Peu après, le 11 février, vous pourrez voir aussi le film d'animation The Witcher : Les Sirènes des Abysses.

Source : Netflix France.