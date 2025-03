La plus grosse production de Netflix de tous les temps est dispo, mais les avis aussi. On sent que ça va être difficile de le rentabiliser après ça...

Comme chaque mois, les plateformes de SVOD tentent de tirer leur épingle du jeu avec leurs nouveautés. Que ce soit Prime Video, Disney+ ou encore Max, c'est la même chanson. Mais, en mars 2025, c'est Netflix qui a misé le plus gros. Un film au budget titanesque est disponible dès aujourd'hui. Les premiers retours de la critique sont là, et autant dire que si l'argent se voit à l'écran, c'est peut-être la seule chose qui en ressort.

Netflix n'est pas près de vous électriser

Avec l'essor des plateformes, certaines n'hésitent plus à sortir le chéquier. C'est le cas de Netflix, qui vient de sortir un nouveau film-maison avec un budget record. Tenez-vous bien, The Electric State a coûté 320 millions de dollars. C'est un cap historique sur le marché du streaming. Mais, l'investissement en valait-il la peine ?

Dispo depuis aujourd'hui, jeudi 13 mars 2025, sur Netflix, The Electric State ne fait clairement pas l'unanimité. Les notes sont même catastrophiques. Avec une moyenne de 32/100 affichée sur Metacritic actuellement, établie sur 21 notes, on est très loin du chef-d'œuvre. D'ailleurs, si on regarde en détail, à part The Telegraph qui plafonne avec une note de 80/100, on tombe ensuite directement à 60 puis, c'est la dégringolade.

L'adaptation du roman graphique Passagen de Simon Stålenhag avait pourtant de belles cordes à son arc. Par exemple, on retrouve à la réalisation les frères Russo, attendus en ce moment pour les futurs films Avengers. Au scénario, Netflix a convoqué un autre duo réputé. Il s'agit de Christopher Markus et Stephen McFeely, qui ont notamment collaboré sur la saga Le Monde de Narnia.

Mais le résultat est là. Même si les médias ne nient pas le « fun », globalement accordé au long-métrage, ils soulignent unanimement le manque d'intérêt du film. Certes, Netflix a dépensé massivement et le rendu à l'écran est plus qu'appréciable. Toutefois, cela ne suffit pas pour faire quelque chose de bon. Malgré la prestation de Millie Bobby Brown et Chris Pratt dans les rôles titres, on assiste au déroulement d'une histoire de science-fiction générique et sans émotion si on se fie à la critique générale. À vous de vous faire votre avis désormais. The Electric State, c'est disponible maintenant.