Netflix s'est fendu de tout un tas de belles annonces cette semaine, avec notamment un nouveau teaser à retourner le cerveau pour le retour d'un de ses plus gros cartons.

À l'occasion de la Geeked Week 2024, Netflix nous a gâté de nombreuses belles annonces. Parmi les plus notables, nous avons de nombreuses adaptations prometteuses de grosses licences vidéoludiques : Cyberpunk 2077, Devil May Cry ou encore Splinter Cell. S'agissant de son propre catalogue, l'un de ses plus gros cartons s'est fendu d'un nouveau teasing bien dans l'âme de la série culte.

Netflix veut encore retourner nos cerveaux avec le retour d'un gros carton

Parmi les prochaines productions à surveiller sur Netflix, Black Mirror occupe une place à part. À l'origine une série britannique lancée en 2011, il était question d'explorer les dérives de la technologie dans des épisodes anthologiques dystopiques. Chaque épisode racontait donc une histoire unique, sans véritable fil rouge au sein d'une saison donnée, composée seulement de trois épisodes. À partir de la saison 3, Netflix a fait l'acquisition de la série, pour doubler le compter d'épisodes jusqu'à la saison 5, qui est revenue au chiffre trois. Le tout mélangeait en tout cas les inspirations entre Royaume-Uni et États-Unis pour chaque histoire.

La saison 6 de Black Mirror est pour rappel sortie en juin 2023 sur Netflix, mais a fait l'objet d'une réception pour le moins mitigée, voire assez froide. À tel point que tout aurait pu s'arrêter pour ce gros carton populaire de la plateforme. La Geeked Week 2023 en novembre a toutefois confirmé qu'une saison 7 était bien programmée pour 2025, et l'édition de cette année nous reconfirme la chose avec un teaser des plus cryptiques présentant un ordinateur d'un autre âge redémarrant de manière assez inquiétante, marque de fabrique de la série.

Un retour aux sources pour mieux redémarrer ?

Il faudra toutefois attendre une autre annonce de Netflix pour savoir précisément quand la suite de Black Mirror sera diffusée. On sait en tout cas qu'elle comptera cette fois six épisodes. Reste également à voir si la série reviendra pleinement à ses racines centrées sur la technologie, ou continuera de traiter dans certains épisodes de thèmes fantastiques ou paranormaux comme dans la saison 6, qui avait plutôt déçue les fans de la première heure sur ce point.

Ce teaser laisse toutefois sous-entendre à une sorte de reboot, avec la mention d'acteurs et scénaristes/réalisateurs. Certains noms marquent d'ailleurs le retour de personnes ayant déjà travaillé sur les saisons précédentes. Une perspective sur le papier encourageante, mais rendez-vous l'an prochain pour en avoir le cœur net.

Source : Netflix France sur X.com