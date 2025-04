On entre dans les derniers jours de l'agenda des sorties SVOD d'avril 2025 sur Netflix, Prime Video, Disney+ et Max. Du 21 au 27 avril 2025, la firme au N rouge a offert de grosses exclusivités à ses abonnés à commencer par le nouveau long-métrage d'action de Gareth Evans (The Raid), Ravage. Les 10 épisodes de YOU Saison 5 sont également disponibles, ce qui veut dire que certain d'entre eux connaissent déjà la fin de la série. Découvrez maintenant les derniers ajouts mensuels mis en ligne à partir de ce lundi 28 avril 2025.

Tous les films Netflix du 28 avril au 4 mai 2025

Quoi de neuf dans les ultimes nouveautés d'avril 2025 sur Netflix ? Les abonnés peuvent s'attendre à ce qu'un film exclusif va être en charge de clôturer les sorties mensuelles : Exterritorial. Un thriller où le jeune fils de Sara (Jeanne Goursaud), ancienne soldate des forces spéciales, va disparaitre dans un consulat sans laisser de traces et sans que personne ne se souvienne de son passage. La mère va alors tout faire pour retrouver son enfant, quitte à finir au milieu d'une conspiration.

Dans les sorties Netflix de mai 2025, vous pourrez compter sur l'excellent comédie de zombies Bienvenue à Zombieland avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin et la participation exceptionnelle de Bill Murray. On suit des survivants qui n'ont pas grand-chose en commun de prime abord, mais qui vont s'allier pour ne pas se faire croquer par les zombies. Cardio ! La liste des films s'agrandira également avec Insidious : Chapitre 2, Premier Contact de Denis Villeneuve (Dune), du Angry Birds...

28/04 Le Pacificateur

30/04 Exterritorial

01/05 Premier contact Insidious : Chapitre 2 Dracula Bienvenue à Zombieland Angry Birds : Copains comme cochons - film d'animation Discount Ténor

04/05 Love, et autres drogues



Toutes les séries du 28 avril au 4 mai 2025

Une nouvelle série Netflix d'une licence culte, même mythique en France, hyper attendue est prévue pour le 30 avril prochain. Il s'agit d'Astérix & Obélix : Le Combat des chefs d'Alain Chabat. « Le dernier village indépendant de la Gaule, la patrie d'Astérix et Obélix, doit sa supériorité face aux Romains à une potion magique, mais lorsque le Druide qui fabrique leur potion perd la mémoire, les villageois sont livrés à eux-mêmes face à la puissance de Rome ». La saison 1 aura 5 épisodes au total.

Dès le 1er mai, il y aura aussi Les Quatre Saisons. Une série inédite Netflix entre comédie et drame réalisée par Tina Frey qui retrouve son acolyte de Crazy Night, Steve Carell (The Office). Alors que six amis étaient supposés passer un bon moment pendant un week-end de quatre jours, ils apprennent que l'un des couples a décidé de mettre fin à leur relation. « La série suit ces amis à travers quatre séjours de vacances au fil d'une année, en observant comment ce rebondissement affecte la dynamique de chacun et fait remonter à la surface divers problèmes, anciens et nouveaux ».

28/04 Chef's Table : Legends - série documentaire / téléréalité culinaire

30/04 Astérix & Obélix : Le combat des chefs - nouvelle série d'animation par Alain Chabat L'Éternaute - saison 1 - série de science-fiction adaptée de la BD culte de Hector Oesterheld Turning Point : La guerre du Vietnam - série documentaire

01/05 Les Quatre Saisons Hacks - Saison 2

02/05 Furtive - Saison 2



Source : Netflix France.