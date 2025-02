Dune 2 est le film de Denis Villeneuve qui a le plus cartonné au box-office international. Un succès qui permettra au cinéaste québécois de réaliser son rêve, à savoir mettre en boîte une trilogie. Dans sa vision initiale, le metteur en scène a toujours eu en tête de produire trois longs-métrages pour traiter cette oeuvre culte comme il se doit. « J'ai toujours envisagé de réaliser trois films. Ce n'est pas que je veuille faire une franchise, mais c'est une énorme histoire. Et je pense que pour lui rendre hommage, il faudrait au moins trois longs-métrages. Ce serait le rêve » confiait Villeneuve. Aujourd'hui, une très bonne nouvelle est confirmée pour Dune 3.

Les choses avancent très bien pour Dune 3

Dune 3, appelé Dune : Messiah, deviendra bien une réalité après le succès de la deuxième partie. Après le carton, il était évident que Warner Bros Pictures allait accéder au souhait de Denis Villeneuve, et la question était plutôt de savoir quand le réalisateur allait pouvoir s'y atteler. À l'été dernier, The Hollywood Reporter annonçait que le metteur avait changé d'avis et avait préféré prioriser Dune 3 par rapport à d'autres idées de films. Le mois dernier, Villeneuve avait expliqué cette décision auprès de Collider.

« Je m'attendais à faire autre chose avant, mais à vrai dire, c'est l'inspiration qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait une pause cet été et que j'ai repris et terminé l'histoire. J'ai été très touché par l'accueil réservé à la deuxième partie par les cinéphiles du monde entier. Et j'ai ressenti un appétit et un désir d'en voir plus, ainsi qu'une responsabilité de terminer l'histoire » a indiqué Denis Villeneuve au sujet de Dune 3.

Dune 3 sera donc le prochain long-métrage du réalisateur, et il pourrait y avoir une surprise suite à une nouvelle inattendue. D'après le journaliste Baz Bamigboye de Deadline, le tournage pourrait commencer avec de l'avance en juin 2025. « Quelqu'un m'a murmuré à l'oreille que Denis Villeneuve commencera le tournage de Dune 3 : Messiah en juin 2025, et non en 2026 ». En effet, à la base, la fenêtre de 2026 avait été évoquée, mais il faut croire que le cinéaste est impatient de retourner dans cet univers.

