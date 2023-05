Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Netflix de juin 2023 ont été annoncés. C'est l'un des meilleurs mois depuis très longtemps avec The Witcher, Black Mirror...

Vous connaissez la chanson, chaque mois, on se retrouve pour les ajouts des différents services de SVOD. Et comme souvent, on commence avec les nouveautés Netflix de juin 2023. Un mois en berne ? Non. Comme on pouvait le présager, vous verrez que la sélection est très solide. Car en plus des programmes attendus de pied ferme par les abonnés, dont certains avaient déjà leur date de diffusion, il y a des surprises. Et pas des moindres puisqu'il y a des chefs d'œuvre absolus du cinéma avec des acteurs légendaires.

Grâce à une nouvelle fonctionnalité qui arrive au fur et à mesure sur Android et iOS, vous pourrez suivre les ajouts en temps réel avec un rappel, sous réserve de cocher la cloche, et en surveiller d'autres avec la catégorie « Bientôt disponibles ». Mais pour la liste exhaustive, ça se passe ci-dessous.

Les nouvelles sorties Netflix de juin 2023

Fans du sorceleur ? La plus grosse nouveauté Netflix de juin 2023 est sans aucun doute The Witcher saison 3. Une saison qui sera bien différente des précédentes, et pas uniquement parce que ces épisodes font office d'adieux pour Henry Cavill qui sera remplacé lors de la saison 4. Autre morceau important, qui a déjà été mis en avant par la firme au N Rouge, c'est Tyler Rake 2 ou Extraction 2 outre-Atlantique. Le John Wick-like qui est porté par l'acteur de Thor, Chris Hemsworth, le grand frère de Liam Hemsworth qui sera Geralt dans The Witcher saison 4.

Pour rester dans l'univers des séries, comment ne pas mentionner Black Mirror saison 6 ? Et pour le coup, c'est une surprise car l'annonce a été très tardive. Les abonnés jugeront sur pièce de la qualité de ces épisodes inédits, mais le créateur a annoncé vouloir garder l'ADN du show télévisé Netflix. Bonne nouvelle ? Pour les adeptes de super-héros, il y aura également la saison 4 de Titans. L'adaptation du comics DC Teen Titans ou Les Jeunes Titans chez nous.

Du côté des films, Netflix a prévu un peu d'humour avec Paul. Un long-métrage marrant avec le formidable duo formé par Simon Pegg et Nick Frost. Les acteurs de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Un projet qui leur sied à merveille puisque l'histoire se concentre sur deux geeks qui vont au Comic-Con, et qui en chemin, tombent sur un Alien échappé de la Zone 51. L'humour à la française sera aussi à l'honneur avec Fatal de Michaël Youn, tandis que l'acteur principal de la série Chuck, Zachary Levi, revêtira son costume rouge pour le film Shazam ! Et si vous aimez vraiment, mais vraiment l'univers DC, Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire d'Harley Quinn sera aussi disponible.

Les films de juin 2023

Le Parrain, épilogue : La mort de Michael Corleone (1er juin)

Le Parrain 2 (1er juin)

Heat (1er juin)

Paul (1er juin)

Le Chat Chapeauté (1er juin)

Fatal (1er juin)

Shazam ! (1er juin)

Shooter, tireur d'élite (1er juin)

Les beaux gosses (1er juin)

Un Homme Idéal (1er juin)

Les Miller, une famille en herbe (1er juin)

Jason Bourne (1er juin)

American Sniper (1er juin)

Jackpot (1er juin)

Le parc des merveilles (1er juin)

Les souvenirs (1er juin)

A beautiful life (1er juin)

Belfast (2 juin)

Tout pour être heureux (2 juin)

Ricos de Amor 2 (2 juin)

Missed Connections (2 juin)

La Mala Familia (2 juin)

Les Gazelles (3 juin)

Faut pas lui dire (3 juin)

Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire d'Harley Quinn (6 juin)

À sa façon (9 juin)

Les semaines miracle (9 juin)

VS. (12 juin)

La bataille géante de boules de neige 2 : L'incroyable course de luge (14 juin)

Rock'n'roll (15 juin)

Adolescentes (15 juin)

Les Rebelles de la Forêt 3 (15 juin)

Les Rebelles de la Forêt 4 (15 juin)

Tyler Rake 2 (16 juin)

Black Clover : L'Épée de l'Empereur-Mage (16 juin)

Mauvaises herbes (21 juin)

The Hunt (22 juin)

Tout à fait son style (23 juin)

iNumber Number : L'or de Johannesbourg (23 juin)

À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon (23 juin)

C'est tout pour moi (23 juin)

Run Rabbit Run (28 juin)

Le petit Spirou (28 juin)

Nimona (30 juin)

Les séries de juin 2023

The Days (1er juin)

New Amsterdam (1er juin)

Valeria - saison 3 (2 juin)

Manifest - partie finale (2 juin)

Vortex (2 juin)

Scoop - saison 1 (2 juin)

Barracuda Queens (8 juin)

Mes premières fois - saison 4 (9 juin)

Human Resources - saison 2 (9 juin)

Ce monde ne m'aura pas (9 juin)

La traque dans le sang (9 juin)

Rick et Morty - saison 6 (10 juin)

Yeni mère porteuse (14 juin)

Black Mirror - saison 6 (15 juin)

Esterno Notte (15 juin)

Outlander - saison 7 partie 1 (17 juin)

Sleeping Dog (22 juin)

Skull Island (22 juin)

Let's get divorced (22 juin)

Titans - saison 4 (25 juin)

The Witcher - saison 3 (29 juin)

Le pavillon des hommes (29 juin)

Vinland saga - saison 2, tous les lundis (date inconnue)

Les documentaires, émissions télé-réalité de juin 2023

The Alpinist (1er juin)

Des hommes ordinaires : un chapitre oublié de la solution finale (6 juin)

Arnold sur Arnold Schwarzenegger (7 juin)

Love is Blind : Brésil - saison 3 (7 juin)

Tour de France : Au cœur du peloton (8 juin)

Le Tueur au jeu de cartes (9 juin)

Tex Mex Motors (9 juin)

Notre planète 2 (14 juin)

Break Point - partie 2 (19 juin)

Take Care of Maya : quand l'hôpital fait mal (19 juin)

Catching Killers (23 juin)

Les programmes Netflix de juin 2023 à ne pas manquer

Dans ces nouveautés Netflix de juin 2023, il ne faut évidemment pas manquer The Witcher saison 3, Black Mirror saison 6 et Tyler Rake 2 qui seront les temps forts de cette sélection. Netflix surprend aussi avec des films auxquels on ne s'attendait pas forcément. Dès le 1er juin, vous pourrez (re)voir les monuments que sont Le Parrain 2 et Heat. Deux incontournables du 7ème art avec les monstres sacrés du cinéma Al Pacino et Robert De Niro. Mais surtout, à la même date, vous pourrez découvrir Le Parrain, épilogue : La mort de Michael Corleone si ce n'est pas déjà fait. Le nouveau montage du Parrain 3.

En termes de documentaires, Netflix en consacre un à une autre icone d'Hollywood : Arnold Schwarzenegger. Sobrement intitulée Arnold, il s'intéresse en effet à cet acteur culte et à ses différentes vies avec en premier lieu un focus sur sa carrière de culturiste. Indéniablement un autre temps fort de ce mois-ci pour les abonnés au service.

Tyler Rake 2 (16 juin)

L'ex-soldat du SASR (Régiment des forces spéciales aériennes australiennes) est toujours vivant, toujours devout, et on se demande comment. Mais Tyler Rake 2 devrait répondre à cette question « cruciale » d'après la bande-annonce. Bon, en toute honnêteté, personne n'y va pour le scénario, mais il faut bien essayer d'expliquer ce retour inattendu. Et sans dire que, ça va de soi, que c'est parce que le premier film a été un immense succès. Pour cette suite, tout devrait être mieux, surtout l'action qui usera encore des plans-séquences pour des affrontements plus immersifs. Disponible le 16 juin en exclusivité sur Netflix.

The Witcher saison 3 (29 juin)

Préparez les mouchoirs, la saison 3 de The Witcher sera la dernière avec Henry Cavill. Un changement brutal qui ne semble pas effrayer la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich qui n'a pas voulu mettre un terme à la série. Selon elle, il y avait beaucoup trop de matière à exploiter pour s'arrêter en si bon chemin. Et de son avis, son remplaçant est impeccable « Nous sommes tous ravis de l'arrivée de Liam … Il a un poids très lourd sur les épaules, mais il a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'excitation pour cela ».

Violemment critiqués avant l'heure pour la qualité de ses costumes, surtout celui de Yennefer, les nouveaux épisodes devraient néanmoins convaincre les fans de l'oeuvre d'Andrzej Sapkowski. Cette fois, cette saison est annoncée comme étant « respectueuse » du matériau d'origine.

Black Mirror saison 6 (15 juin)

« On vous aura fait patienter ». C'est ce qu'on pouvait lire dans le tout premier teaser de Black Mirror saison 6. Un retour très attendu qui, lui aussi, sera respectueux envers l'ADN de la série. « J'ai toujours trouvé que Black Mirror devait raconter des histoires différentes les unes des autres, et continuer de surprendre les gens. Y compris moi-même, sinon, à quoi bon ? Ce doit être une série qui ne peut pas être facilement définie, et qui peut se renouveler sans cesse » a déclaré le créateur Charlie Brooker lors d'une interview. Comme pour les précédentes saisons, ce sera assez court avec cinq épisodes.

Arnold (7 juin)

Arnold Schwarzenegger aura donc la primeur d'un documentaire sur sa vie. Et quelle vie ! Arnold commencera par disséquer son parcours de culturiste, qui l'a amené à se faire remarquer, pour détailler ensuite son entrée à Hollywood. Deux parties suivies d'une troisième qui, elle, traitera de l'ascension de Schwarzy au poste de gouverneur de l'état de Californie. De Terminator à Governator.

Heat (1er juin)

Quand Michael Mann (Le Dernier des Mohicans, Collatéral) décide de réunir Al Pacino et Robert De Niro, ça fait des étincelles. Outre ce jeu du chat et de la souris avec deux des plus grands acteurs du cinéma, Heat existe par lui-même en tant que film. Une œuvre essentielle qui a influencé toute l'industrie cinématographique, y compris des réalisateurs comme Christopher Nolan (Oppenheimer), et même au-delà de cette sphère.

« Après la violente attaque d'un fourgon blindé, un lieutenant de police (Al Pacino), opiniâtre, rusé et obsédé par son métier, se lance sur les traces d'un gang dirigé par un redoutable professionnel (Robert de Niro) endurci et solitaire. Commence alors entre les deux hommes un étonnant jeu d'observation et de défi. De l'affrontement de leur intelligence, de leur imagination et de leur sensibilité naîtra une estime et un respect mutuel ! » via CinéSérie.

Le Parrain, épilogue : La mort de Michael Corleone (1er juin)

Comme Heat, la trilogie du Parrain demeure un pilier du cinéma, toutes époques confondues. Si, heureusement, il n'a pas encore eu le droit à un remake, le réalisateur Francis Ford Coppola est retourné dans sa salle de montage pour retoucher Le Parrain 3. Le Parrain, épilogue : La mort de Michael Corleone offre un autre point de vue à cette histoire familiale en bousculant notamment la fin. Une version qui ne fait pas l'unanimité.