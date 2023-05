La saison 3 de la série The Witcher de Netflix, qui sera la dernière d'Henry Cavill, s'annonce très différente des deux premières. Une actrice parle du départ de l'acteur et sur les épisodes à venir.

Après le succès des romans d'Andrzej Sapkowski et surtout de The Witcher 3 Wild Hunt, Netflix lance la série The Witcher en 2019. Les deux premières saisons ont cartonné, faisant de The Witcher un des shows les plus populaires de la plateforme. La saison 3, attendue depuis de longs mois par les fans, sera diffusée cette année. Malheureusement pour les fans d'Henry Cavill, ce sera la dernière dans laquelle apparaît l'acteur britannique en tant que Geralt de Riv, avant d'être remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4. Une triste nouvelle qui va sûrement donner envie au public de savourer encore mieux les prochains épisodes de la série. Anya Chalotra, interprète de Yennefer de Vengerberg, s'exprime pour la première fois sur le départ d'Henry Cavill.

Anya Chalotra touchée par le départ d'Henry Cavill de The Witcher

Dans une interview accordée à Entertainement Weekly, Anya Chalotra se confie sur le départ d'Henry Cavill, qui incarnait Geralt de Riv. L'acteur a annoncé sa décision au casting juste après la fin du tournage de la saison 3 de The Witcher. Et selon la jeune femme, rien ne laissait penser qu'il quitterait le show.

« Nous ressentions simplement les sentiments que l'on éprouve à la fin d'une saison. Plein de fierté, d'amour et d'accomplissement pour ce que nous avons fait. La nouvelle était difficile à accepter parce qu'il est un élément crucial de la série et que nous l'adorons tous. Il va donc beaucoup nous manquer. Je lui souhaite le meilleur », a-t-elle expliqué. Avec Henry Cavill, Anya Chalotra formait donc le couple emblématique de la série. Dans cet entretien, l'actrice et la showrunner Lauren Hissrich livrent également d'autres informations intéressantes sur la saison 3.

Une saison 3 respectueuse du roman d'Andrzej Sapkowski

Une partie des fans a critiqué les deux premières saisons de la série The Witcher de Netflix à cause des libertés prises par rapport aux livres. Qu'ils se rassurent : la troisième saison devrait adapter avec fidélité le roman d'Andrzej Sapkowski nommé Le Temps du mépris. Pour Lauren Hissrich, c'est l'un des livres qui « présente le meilleur développement des personnages, associé à des moments d'action et d'intrigue à fort enjeu ».

De son côté, Anya Chalotra indique que la saison 3 sera beaucoup plus axée sur la politique que les précédentes. L'interprète de Yennefer se réjouit aussi que la magie soit particulièrement mise en valeur. Les épisodes ne manqueront pas non plus de moments touchants, notamment dans la relation "familiale" entre Geralt, Ciri et Yennefer. La première partie de la saison 3 de The Witcher sera diffusée le 29 juin et la seconde dès le 27 juillet.