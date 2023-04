Sans prévenir personne, Netflix a lâché une petite bande-annonce pour la suite de Black Mirror. Une série qui a marqué les esprits malgré des épisodes ou saisons pas toujours glorieux.

Un premier trailer pour Black Mirror saison 6 sur Netflix

Après une saison 5 jugée « bien décevante à cause d'un manque d'originalité » par nos collègues de CinéSéries, Black Mirror va revenir en force. La saison 6, qui avait été confirmée en 2022, sera disponible en juin prochain sur Netflix. « Il était temps de revenir. Black Mirror saison 6, en juin » précise la plateforme au N rouge. Un message qui ravira les amateurs du show TV de Charlie Brooker, mais qui ne remplace pas une bande-annonce.

Pour faire monter la hype, Netflix a donc sorti le premier teaser de cette saison 6. Ces nouveaux épisodes, qui seront plus nombreux que dans la saison 5, semblent reprendre la recette qui a propulsé la série avec des récits dystopiques. Une nouvelle fois, Black Mirror fera aussi parler pour son casting de haut vol. Après Jon Hamm (Mad Men), Anthony Mackie (Captain America), Daniel Kaluuya (Get Out) ou Jerome Flynn (Game of Thrones), place à Salma Hayek (Une nuit en enfer), Aaron Paul (Westworld), Kate Mara (House of Cards) et Paapa Essiedu (Men), entre autres.

Sans s'étendre sur les sujets qui seront traités, même si des épisodes ont l'air de s'intéresser à l'espace ou Internet, Netflix assure que ce sera la saison « de loin la plus imprévisible, inattendue et inclassable ». Dans une interview, le créateur de Black Mirror a indiqué :

Cette fois, en plus des codes habituels de Black Mirror, nous avons également quelques nouveaux éléments, que j’avais juré de ne jamais intégrer à la série, afin de repousser les limites de ce qu’est un épisode de Black Mirror. Les histoires correspondent toujours aux critères de Black Mirror, de bout en bout, mais avec quelques rebondissements et plus de variété que jamais. Charlie Brooker dans Tudum via Konbini.

Ci-dessous le premier teaser officiel de Black Mirror saison 6 publié par Netflix.

Une série majeure de ces dernières années

En dépit d'épisodes parfois ratés, Black Mirror a dérangé dès le départ. Comment ? En racontant une histoire dans laquelle le Premier ministre britannique est forcé d'avoir une relation sexuelle avec une truie. Le tout sous les yeux des caméras et des habitants. De la fiction bien glauque qui s'est confondue à la réalité. Un tabloïd anglais a en effet soutenu que David Cameron, le vrai ancien Premier ministre du Royaume-Uni, avait eu un rapport avec un cochon mort lorsqu'il était à l'université.

On ne sait pas si Charlie Brooker choquera encore avec la saison 6, mais il veut continuer à surprendre. Pour lui, la série diffusée Netflix doit sans cesse se renouveler. « J'ai toujours trouvé que Black Mirror devait raconter des histoires différentes les unes des autres, et continuer de surprendre les gens. Y compris moi-même, sinon, à quoi bon ? Ce doit être une série qui ne peut pas être facilement définie, et qui peut se renouveler sans cesse » a ajouté Brooker pour le site Tudum.