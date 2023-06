Alors que Netflix et Disney+ ont annoncé leurs nouveautés de juin 2023, un groupe audiovisuel français relance l'une de ses offres. Un pack qui regroupe ces deux plateformes de SVOD, et d'autres, ainsi que des chaînes de télévision pour tous les profils. Des fans de cinéma, aux sportifs en passant par les enfants, jusqu'aux spectateurs qui veulent se détendre avec des émissions d'actualité.

Voici tous les détails à savoir (prix, contenus, conditions…) sur ce pack qui porte bien son nom : Rat+. Une promotion disponible de façon temporaire uniquement et qui vise également une cible bien particulière. Ce n'est donc pas pour tout le monde et il faut faire vite.

L'offre Rat+ de Canal+ avec Netflix, Disney+ est de retour

Le groupe Canal Plus remet en avant son offre Rat+. « RAT+ IS BACK ! Et en plus, c'est sans engagement ! L'offre qui a battue tous les records en mars dernier est de retour pour prolonger son succès » annonce la structure. Une promotion qui rassemble leurs chaînes cryptées, et les principales plateformes de SVOD. Et par rapport à la première fois, il y en a même une petite nouvelle.

Apple TV+ sera en effet accessible avec Netflix, Disney Plus, OCS et Paramount+. De même la consultation de milliers de journaux, magazines et l'écoute de livres audio est toujours possible. Un abonnement XXL exploitable à la maison via PC, smart TV, boîtiers connectés (Android TV, Fire TV, Apple TV) et consoles, comme à l'extérieur depuis un appareil mobile (smartphones, tablettes). Évidemment, si vous avez un décodeur Canal ou une box FAI (Free, Bouygues, SFR ou Orange), vous aurez aussi MyCanal et donc un accès à l'offre Rat+.

En termes de qualité, le groupe français promet des programmes jusqu'en 4K UHD. Tous les films et séries ne sont cependant pas concernées par ces formats vidéo. À noter également que la promotion est valable pour deux écrans en simultané. Pour Apple TV+, c'est aussi de la 4K Dolby Vision avec, pour une large sélection, l'audio en Dolby Atmos. Idem pour Disney+ avec des films et séries en 4K HDR Atmos. En revanche, pour Netflix et Paramount+, ça se complique. La firme au N rouge peut proposer de la 4K, mais dans l'offre Rat+, c'est l'abonnement Standard limité à du 1080p sur deux écrans en simultané. Les programmes Paramount Plus se bornent à du 1080p. Pas de 4K, HDR (peu importe la technologie) ou son surround.

Prix, contenus et conditions de l'offre Rat+

Comme la première fois, l'offre Rat+ de Canal Plus est au prix de 19,49 euros par mois sans engagement. C'est par conséquent résiliable à tout moment. Un tarif extrêmement bas par rapport à la valeur de tous les services, mais il y a toujours un hic. Pour en bénéficier, il va falloir avoir moins de 26 ans. Désolé les trentenaires et plus.

Ce pack Canal+ Ciné Séries comprend :

Canal+ : la chaîne cryptée avec des films (Les Crimes du Futur de David Cronenberg, Armageddon Time de James Gray....), séries (Yellowjackets, Le Bureau des Légendes...) et émissions TV (Clique, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon...)

Grand Écran : un canal dédié aux œuvres cultes incontournables du cinéma, « de 1980 à nos jours »

Canal+ Sport 360 : pour regarder les matchs de boxe, foot, les courses MotoGP et WRC etc.

Docs : des documentaires qui « raconte des histoires, surprenantes, émouvantes, inspirantes portées par celles et ceux qui en sont les héros, les témoins privilégiés »

Canal+ Séries : afin de visionner des séries françaises et US (sans attendre) comme Yellowjackets, Gangs of London, Django, La Flamme...

Kids : destinée aux enfants avec des dessins animés, de la musique, des docs (Trotro, Odo, Les aventures de Paddington...)

Netflix avec Heat, Le Parrain 2 et 3 (nouveau montage), Shazam, The Witcher saison 3 ou encore Black Mirror saison 6 dans les nouveautés de juin 2023

Disney+ avec The King's Man : Première mission, Nightmare Alley, Secret Invasion et bien plus en juin 2023

Paramount+ avec l'intégrale Indiana Jones, Pulp Fiction, South Park, Il faut sauver le soldat Ryan, Rabbit Hole...

OCS : la plateforme d'Orange qui n'a plus les droits des contenus HBO étant donné qu'Amazon Prime Video a pris la relève.

La TNT en direct et en replay

En « bonus », le volet « Culture numérique » avec Cafeyn, des livres audio Lizzie, entre autres choses. Plus de 1 300 titres de la presse française et internationale sont consultables de manière illimitée (Premiere, Teaser, Libération, Vanity Fair...).

Avatar 2 disponible gratuitement

Avatar 2 sortira enfin en blu-ray (4K UHD, 3D, 2D, steelbooks) et DVD le 23 juin 2023. Mais il sera également disponible gratuitement dans l'offre Rat+ via Canal Plus et MyCanal dès le 14 juin prochain. Quant aux abonnés Disney Plus, il faut faire preuve d'une grande patience puisque ça ne devrait pas arriver avant mars 2024.

D'ailleurs, que devez-vous faire si vous avez un abonnement Disney+ en cours de validité ? Canal prévoit un transfert automatique de votre compte, sous réserve de rentrer vos identifiants actuels. « Il est tout à fait possible de souscrire à l’offre RAT+ si vous êtes déjà abonné à Disney+. Après avoir souscrit à l’offre RAT+, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte Disney+, il vous suffit alors de rentrer vos identifiants habituels et votre abonnement sera mis en pause au profit de l’abonnement via CANAL+. Vous récupérerez ainsi vos profils et préférences. En revanche, si votre abonnement Disney+ a été souscrit via un fournisseur externe type Google, Apple…, l’abonnement n’est pas annulé/mis en pause automatiquement mais vous recevrez une communication « gérer mon abonnement » du fournisseur externe pour l’annuler et ne garder que l’abonnement de Disney+ via CANAL+. Ainsi vous ne payerez pas 2 fois ».

Cela s'applique également à Netflix qui cessera de vous facturer votre abonnement actuel. Mais attention, on rappelle que c'est la formule Standard qui est offerte (deux écrans en simultané, 1080p). « Si vous êtes déjà abonné à Netflix, il est tout à fait possible de souscrire à l'offre Rat+. Après avoir souscrit à l’offre RAT+, vous recevrez un mail de CANAL+ vous invitant à activer votre compte Netflix, il vous suffit alors de rentrer vos identifiants habituels pour transférer votre abonnement vers l’abonnement CANAL+ et ainsi récupérer tous vos profils et préférences. Vous ne serez donc plus facturé par Netflix pendant la durée de votre abonnement CANAL+ ».