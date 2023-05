Les nouveautés Netflix de juin 2023 commencent à prendre forme doucement mais sûrement. Après la série documentaire sur le parcours atypique d'Arnold Schwarzenegger, le géant au N rouge tease la sortie d'un des projets les plus attendus de 2023. Un long-métrage qui a tout emporté sur son passage. Attention spoiler sur le premier film !

Thor fracasse tout dans le film Tyler Rake 2 sur Netflix (spoiler)

Attention, nous allons révéler la fin de Tyler Rake comme dans la bande-annonce ci-dessous. À vos risques et périls, spoiler incoming !

Après un premier teaser avec un plan-séquence dans une prison, où Chris Hemsworth (Thor) distribue des patates, Tyler Rake 2 revient avec un trailer tout aussi brutal. Une bande-annonce qui contient, à priori, encore un nouveau plan-séquence mais à bord d'un train cette fois.

Mais Tyler Rake 2 ou Extraction 2 outre-Atlantique, c'est quoi ? Un film Netflix original qui est tout bonnement le plus gros succès du service de SVOD. Pour un long-métrage produit pour et par la plateforme au N rouge. Le premier volet a en effet été vu par plus de 90 millions de foyers dans le monde entier. Tyler Rake est une franchise 100% action qui s'inspire de la saga John Wick ou d'autres références du genre comme The Raid. Et comme ses modèles, la série enchaîne les gunfights et autres séquences où ça se bastonne au corps à corps. La suite a d'ailleurs visiblement envie d'aller toujours plus loin.

Dans le précédent volet, disponible sur Netflix, Tyler Rake (Chris Hemsworth), un ancien du SASR (Régiment des forces spéciales aériennes australiennes), est envoyé en Inde pour sauver le fils d'un puissant caïd de la région. Au bout de fusillades incessantes, le mercenaire est criblé de balles à tel point que l'on croit fini. Jusqu'à une fin ambiguë voulue par le réalisateur. Une ambiguïté levée par le trailer d'Extraction 2 puisque Tyler est vivant, après avoir été cliniquement mort il y a neuf mois. « Tu as survécu, tu t'es battu, tu dois découvrir pourquoi » lui assène sa partenaire Nik Khan incarnée par Golshifteh Farahani.

Les autres nouveautés de juin 2023

Tyler Rake 2 sortira le 16 juin 2023 sur Netflix et ce n'est qu'une partie des nouveautés du mois prochain. On attend encore la liste complète, mais côté séries, on peut déjà affirmer sans se mouiller que c'est énorme.

Dès le 29 juin, il y aura The Witcher saison 3 qui est déjà vivement descendue en flèche sur Internet. Entre moqueries et avis plus argumentés, certains pointent du doigt le costume bas de gamme de Yennefer. Un élément rédhibitoire ? Peut-être pas. Cependant, l'absence d'Henry Cavill dans la saison 4 pourrait heurter la série TV. D'une part parce que certains n'acceptent pas ce changement, et d'autre part, parce que le remplaçant a été accueilli froidement.

À une date encore inconnue, ce sera également le retour d'un programme très attendu : Black mirror saison 6. Cinq nouveaux épisodes intitulés « Joan is Awful », « Loch Henry », « Beyond the Sea », « Mazey Day » et « Demon 79 ». Netflix a même dévoilé un peu les histoires pour savoir à quoi s'attendre. Et comme à l'accoutumée, ça va être différent.

Joan is Awful : le récit d'une femme qui va voir sa vie transformée en show télévisé

Loch Henry : un couple écossais va révéler, par inadvertance, des secrets locaux à travers un documentaire

Beyond the Sea : une tragédie en 1969 qui pourrait parler de l'alunissage sur la lune avec Aaron Paul (Breaking Bad)

Mazey Day : une star prise dans un délit de fuite est poursuivie par des paparazzis.

Demon 79 : pour éviter une catastrophe, une femme anglaise va réaliser le pire

Les nouveautés Netflix de mai 2023 sont disponibles. À l'exception de ces films et séries qui ont quitté le service.