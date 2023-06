Actuellement, Amazon Prime Video n'offre qu'un seul abonnement. Une formule qui reste l'offre SVOD la plus compétitive du marché d'un point de vue tarifaire. Malgré une récente augmentation du prix. Certains aimeraient bien croquer une part du gâteau et serait en discussions avec le géant pour proposer autre chose.

Un abonnement Prime Video moins cher grâce aux pubs ?

Amazon Prime Video va t-il succomber à l'appel des publicités à l'instar de ses concurrents ? La plateforme a entamé des échanges à ce propos selon The Wall Street Journal. Et ce depuis plusieurs semaines. Une demande qui viendrait en partie des annonceurs « pressés » de pouvoir s'offrir une nouvelle vitrine.

Certains programmes sont déjà financés partiellement par les publicités. Les émissions sportives sur Prime Video sont entrecoupées de pubs, et il y a aussi des placements de produits. Mais pour l'heure, les plans de la firme sont vagues. Combien de spots TV seront diffusés au cours de chaque film ou série et à quelle fréquence ? Pour Disney+, les abonnés doivent regarder quatre réclames de 15 à 30 secondes par heure.

Dans ce cas, l'abonnement serait moins cher ? Oui, mais pas directement. Prime Video envisagerait d'imposer des pubs à ses abonnés actuels, et de dégainer une formule plus chère sans annonce. De ce fait, l'abonnement initial deviendrait moins cher que le nouveau, mais il n'y aurait aucune « vraie » baisse de prix. C'est l'option retenue par Disney Plus justement. L'offre avec pubs est à 7,99$ (l'ancien tarif) et celle sans à 10,99$.

Et Netflix ? La plateforme au N rouge a réellement créé un abonnement à un tarif plus bas, mais c'est un bide complet. Les abonnés n'ayant probablement pas envie d'avoir les défauts de la télévision classique sur de tels services où la flexibilité est le maître mot de l'expérience utilisateur. D'après The Wall Street Journal toujours, les versions financées par la publicité d'HBO Max et Paramount+ pourraient être acceptées à terme par Amazon Prime Video. Des discussions ont également lieu à ce niveau.

Extraits de la série TV The Boys (crédits : CinéSérie).

Vers un contenu plus riche ?

À l'inverse de Disney+ qui supprime, définitivement, des films et séries pour faire des économies et se recentrer sur des valeurs sûres, Amazon Prime Video pourrait passer de nouveaux accords. The Wall Street Journal a en effet aussi entendu que la firme de Jeff Bezos pourrait se payer les droits de diffusion de la NBA.

Même si l'entreprise a déclaré avoir « encore beaucoup d'atouts à jouer dans le domaine à jouer dans le domaine de la publicité » lors d'un bilan avec les actionnaires, elle n'a pas souhaité faire de commentaires sur la rumeur (via Axios). Visiblement, les revenus générés par les publicités sur Prime Video devraient déjà augmenter de 40% (en dollars) dès cette année.

Si la formule choisie par Amazon reste à déterminer, l'arrivée des réclames semblent, malheureusement, incontournables. Une décision risquée, qui pourrait déboucher sur une fuite d'abonnés, mais le géant a d'autres arguments. L'abonnement actuel n'est pas qu'une simple plateforme de SVOD. D'ailleurs, à l'origine, c'est surtout un service lié à la boutique Amazon pour obtenir la livraison gratuite des achats. Mais les clients peuvent aussi consulter des livres numériques, écouter de la musique, avoir des remises exclusives mais également de profiter du large catalogue de films et séries Prime Video.